14-летняя школьница покончила с собой в Актюбинской области

Полиция расследует гибель 14-летней девочки из посёлка Петропавловка Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

Посёлок Петропавловка Каргалинского района переживает весть о смерти 14-летней школьницы. Предполагают, что девочка наложила на себя руки.

В воскресенье, 24 апреля, ребенка похоронили. По сведениям пресс-службы Департамента полиции, «по поводу суицида идёт расследование, причины и мотивы выясняются».

«Как утверждают, в семье была ссора. Девушка покрасила волосы. Родители поругали. Такая вот ситуация. Пока идёт следствие, –прокомментировал руководитель управления образования Актюбинской области Жолдас Батырхан. – Когда мы выясняем причины суицидов, в основном, в 60-70% случаях – это ссоры дома. Где-то 7-10% – безответная любовь. За прошлый и этот год не было ни одной попытки самоубийства из-за буллинга или от недопонимания школьных учителей».

Только за прошлый год 13 несовершеннолетних в Актюбинской области пытались свести счёты с жизнью. К счастью, троих детей взрослым удалось спасти.

«В прошлом году был случай, когда ребёнок водил автомашину отца, – рассказывает Жолдас Батырхан. – Когда парень заканчивал школу, он пообещал своим сверстникам, что покатает их, свозит в поход. А отец ему в тот день запретил садиться за руль. Но ребёнок уже всему классу обещал. После этого он взял и повесился».