14-летнюю девочку убили в Усть-Каменогорске

Закон и Порядок
Иллюстративное фото: tvc.ru
В Усть-Каменогорске убита 14-летняя девушка. 17-летний подозреваемый в преступлении задержан полицией, передает YK-news.kz.

Как сообщили в департаменте внутренних дел области, 17 сентября в 21:00 в полицию поступило сообщение, что в одной из многоэтажек на проспекте Есенберлина (КШТ) обнаружена мертвой молодая девушка. Погибшей оказалась девочка-подросток 2003 года рождения. Ее тело находилось в квартире.

"На теле обнаружены признаки насильственной смерти", – сообщили в пресс-службе департамента.

В содеянном подозревается 17-летний устькаменогорец. Он водворен в изолятор временного содержания.

"Начато досудебное расследование по статье "Убийство", – добавили в пресс-службе.

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