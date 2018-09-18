14-летнюю девочку убили в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске убита 14-летняя девушка. 17-летний подозреваемый в преступлении задержан полицией, передает YK-news.kz.
Как сообщили в департаменте внутренних дел области, 17 сентября в 21:00 в полицию поступило сообщение, что в одной из многоэтажек на проспекте Есенберлина (КШТ) обнаружена мертвой молодая девушка. Погибшей оказалась девочка-подросток 2003 года рождения. Ее тело находилось в квартире.
"На теле обнаружены признаки насильственной смерти", – сообщили в пресс-службе департамента.
В содеянном подозревается 17-летний устькаменогорец. Он водворен в изолятор временного содержания.
"Начато досудебное расследование по статье "Убийство", – добавили в пресс-службе.
Как сообщили в департаменте внутренних дел области, 17 сентября в 21:00 в полицию поступило сообщение, что в одной из многоэтажек на проспекте Есенберлина (КШТ) обнаружена мертвой молодая девушка. Погибшей оказалась девочка-подросток 2003 года рождения. Ее тело находилось в квартире.
"На теле обнаружены признаки насильственной смерти", – сообщили в пресс-службе департамента.
В содеянном подозревается 17-летний устькаменогорец. Он водворен в изолятор временного содержания.
"Начато досудебное расследование по статье "Убийство", – добавили в пресс-службе.