14 населенных пунктов находятся под угрозой подтопления в Туркестанской области
Жанат Тукпиев
14 населенных пунктов находятся под угрозой подтопления в Туркестанской области. Об этом сообщил заместитель акима области Сакен Калкаманов через свою страницу в Facebook, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В зоне подтопления в настоящее время 14 населенных пунктов, то есть в любой момент туда может прийти вода. Мы принимаем все усилия, чтобы вода туда не поступила. По данным на 4 мая, подтоплен 631 жилой дом в поселках Жана Турмыс, Женис, Фирдоуси, Оргебас, Достык. Эвакуировано 31 606 человек", – сообщил Калкаманов.
"Совместно мы будем оценивать ущерб, принимать оперативные решения по выделению средств, техники, гуманитарных грузов из госматрезерва. Сейчас аким области Умирзак Шукеев находится в Узбекистане, куда вылетел для переговоров. Он также осмотрит на вертолете территорию вокруг пострадавшей плотины", – пояснил заместитель акима.
Он также добавил, что определенная часть скота осталась в зоне затопления.
"Сегодня оперативным штабом была дана команда создать около населенных пунктов загоны для скота, куда будет доставлено сено. Скот будет находиться там до тех пор, пока люди не вернутся в свои дома", – резюмировал Калкаманов.
Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. По информации акимата Туркестанской области, 2 мая в 04:30 часов на границе Мактааральского района произошел разлив воды из коллектора, из-за чего были подтоплены населенные пункты Женис и Жана Турмыс. Также идет перелив автомобильной дороги областного значения "Мырзакент-Женис-Жана Турмыс" в связи с чем невозможен проезд автотранспорта.
В Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев оценил ситуацию в Мактааральском районе с воздуха.