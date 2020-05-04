Общество
14 населенных пунктов находятся под угрозой подтопления в Туркестанской области
Жанат Тукпиев
14 населенных пунктов находятся под угрозой подтопления в Туркестанской области. Об этом сообщил заместитель акима области Сакен Калкаманов через свою страницу в Facebook, передает корреспондент  Kazpravda.kz.   

"В зоне подтопления в настоящее время 14 населенных пунктов, то есть в любой момент туда может прийти вода. Мы принимаем все усилия, чтобы вода туда не поступила. По данным на 4 мая, подтоплен 631 жилой дом в поселках Жана Турмыс, Женис, Фирдоуси, Оргебас, Достык. Эвакуировано 31 606 человек", – сообщил Калкаманов.

По его словам, в Мактааральский район должна прибыть Правительственная комиссия.

"Совместно мы будем оценивать ущерб, принимать оперативные решения по выделению средств, техники, гуманитарных грузов из госматрезерва. Сейчас аким области Умирзак Шукеев находится в Узбекистане, куда вылетел для переговоров. Он также осмотрит на вертолете территорию вокруг пострадавшей плотины", – пояснил заместитель акима.

Он также добавил, что определенная часть скота осталась в зоне затопления.

"Сегодня оперативным штабом была дана команда создать около населенных пунктов загоны для скота, куда будет доставлено сено. Скот будет находиться там до тех пор, пока люди не вернутся в свои дома", – резюмировал Калкаманов.

Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. По информации акимата Туркестанской области, 2 мая в 04:30 часов на границе Мактааральского района произошел разлив воды из коллектора, из-за чего были подтоплены населенные пункты Женис и Жана Турмыс. Также идет перелив автомобильной дороги областного значения "Мырзакент-Женис-Жана Турмыс" в связи с чем невозможен проезд автотранспорта.

В Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев оценил ситуацию в Мактааральском районе с воздуха.

Ранее Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе.

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