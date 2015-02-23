1,4 тыс. подозреваемых в связях с ИГвыдворила Турция

Около 1,5 тыс. человек, подозреваемых в связях с "Исламским государством", выдворила Турция. В одиночку страна не сможет справиться с пресечением пополнения рядов боевиков ИГ иностранными бойцами. Об этом сегодня заявил журналистам официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС.
"К настоящему времени мы выдворили 1,4 тысячи человек, считающихся иностранными наемниками (для ИГ – Прим. корр.) Но в одиночку нам с этой проблемой не справиться. Мы наблюдали, насколько варварской является террористическая деятельность ИГ, и, к сожалению, продолжаем это видеть", – сказал он.
По мнению Калына, "армия Башара Асада использует ИГ против "Свободной сирийской армии (ССА)". "Если армия Асада ежедневно бомбит ССА, то почему не трогает ИГ?" – отметил он.
Говоря об операции по эвакуации усыпальницы Сулеймана Шаха в Сирии, Калын сказал, что "она проведена в связи с возросшими рисками" для охранявшего мавзолей гарнизона. "С точки зрения закона правовой статус этой принадлежащей нам земли не изменился. К тому же усыпальница ранее уже дважды меняла местоположение", – добавил Калын в связи с решением Анкары перенести мавзолей ближе к границе. Он подчеркнул, что власти "сделали все необходимое для сохранения памяти о предках турецкого народа".