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14 военных кораблей недосчиталась Турция после путча
Военно-морской флот Турции недосчитался 14 военных кораблей после неудачной попытки военного переворота. С 15 июля они не выходят на связь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.

Кроме того, неизвестна судьба командующего флотом Вейселя Кезеле, который также не выходит на связь с 16 июля. Он может быть в заложниках у мятежников или одним из лидеров переворота.

Пропавшие корабли находились на действительной военной службе в Эгейском и Черном морях. Как пишет издание, предполагается, что некоторые суда могут направляться в греческие порты.

Турецкие СМИ пишут, что Кезеле заманили на корабль путчисты, сказав ему, что произошел теракт.

Отмечается, что турецкое правительство отказалось комментировать инцидент с командующим флотом, но подтвердило, что разыскивает подозреваемых провокаторов.

Напомним, вечером 15 июля группа турецких военных пыталась совершить переворот. На улицы Анкары и Стамбула вышла военная техника. Мятежники пытались захватить ключевые правительственные объекты. Турецким властям удалось восстановить полный контроль. В ходе попытки переворота погибли почти 300 человек. По Турции также прокатилась волна задержаний и увольнений в связи с попыткой переворота.

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