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14.04.2005
Конкурсы
14 апреля 2005 г. 0:00
60
Конкурсы на 14.04.2005 -
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09:29
В МЧС рассказали об обстановке в затопленной Алматинской области
10:03
Задержана женщина, которая связала рот и руки ребенку в Алматинской области
10:29
Ураганный ветер перевернул автобус в Караганде: видео
15:16
Казахстанские девушки стали лучшими по пулевой стрельбе на чемпионате мира
11:33
Казахстанский боксер победил испанца с рекордным нокаутом
12:20
Жара в 40 градусов ожидается в некоторых регионах Казахстана
13:07
В казахстанской школе впервые ввели биометрическую систему доступа и оплаты
14:39
В Астане появится новый мост
17:09
Пожар в горах в Восточном Казахстане локализован
20:15
Подростка на скутере сбили в Талдыкоргане (видео)
18:27
Три человека погибли в страшном ДТП в Жетысуской области
14:12
Аким Астаны Касымбек встретился с жителями микрорайона Жагалау
19:48
Замакима Шымкента отправили в СИЗО на 2 месяца
18 июля 2023 г. 3:30
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
20 июля 2023 г. 5:00
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
19 июля 2023 г. 3:30
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
15 июля 2023 г. 17:51
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
18 июля 2023 г. 1:00
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
15 июля 2023 г. 19:30
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
15 июля 2023 г. 0:43
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
15 июля 2023 г. 17:32
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
15 июля 2023 г. 11:31
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
15 июля 2023 г. 18:56
Участник велогонки в Астане умер от сердечного приступа
15 июля 2023 г. 10:22
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
15 июля 2023 г. 9:14
Криштиану Роналду снова попал в Книгу рекордов Гиннесса
15 июля 2023 г. 16:19
Заповедник "Семей орманы" в Абайской области снова горит
15 июля 2023 г. 14:39
В Костанае задержали несовершеннолетнего пособника мошенников
16 июля 2023 г. 8:28
Пожар в резервате "Семей орманы" локализован
15 июля 2023 г. 13:03
Пожар в Баянаульском национальном парке локализован
15 июля 2023 г. 8:08
Дождливая и ветреная погода ждет казахстанцев 15 июля
16 июля 2023 г. 10:18
Задержан начальник управления миграционной полиции Шымкента по подозрению в коррупции
17 июля 2023 г. 21:02
Месси назвал дату дебюта за американский клуб
15 июля 2023 г. 19:12
Казахстанец завоевал бронзу на чемпионате Азии по легкой атлетике
4 июля 2023 г. 2:30
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
22 июня 2023 г. 11:23
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
23 июня 2023 г. 3:30
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
24 июня 2023 г. 8:37
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины прошла в Шымкенте
5 июля 2023 г. 3:00
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
23 июня 2023 г. 15:34
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
3 июля 2023 г. 8:51
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
28 июня 2023 г. 2:00
Высоко сижу, далеко гляжу
2 июля 2023 г. 12:16
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
23 июня 2023 г. 19:21
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
24 июня 2023 г. 20:03
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
11 июля 2023 г. 3:30
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
6 июля 2023 г. 1:00
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
4 июля 2023 г. 8:35
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
6 июля 2023 г. 2:00
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
7 июля 2023 г. 15:06
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
10 июля 2023 г. 4:30
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
12 июля 2023 г. 13:49
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
6 июля 2023 г. 0:30
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
30 июня 2023 г. 8:22
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
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