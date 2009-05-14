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Более 150 молодых жителей Атырауской области получили льготные микрокредиты
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То ли блогер, то ли жулье
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Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
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Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
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Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
В режиме ожидания
"Не понимают!": полиция встревожена итогами опросов студентов о наркотиках
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Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
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