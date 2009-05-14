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14.05.2009
Конкурсы
14 мая 2009 г. 0:00
67
Конкурсы на 14.05.2009 -
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00:00
Неожиданная победа
01:00
Теоретические шансы
00:30
Обидно, досадно...
01:30
Застройка нелегальная
02:00
Чем пахнет?
02:30
Дорога особой опасности
03:00
Недобросовестные подрядчики и черепашьи госзакупки
03:30
Хотели как лучше...
04:00
Антикоррупционная служба начала досудебное расследование дела о крупных хищениях в сфере образования Туркестанской области
04:30
Более 150 молодых жителей Атырауской области получили льготные микрокредиты
05:00
Фристайл под кюй «Адай»
05:30
О спорт, ты – мир!
06:00
Жизнь Валентины Толмачевой словно сюжет художественной кинокартины
00:00
То ли блогер, то ли жулье
00:00
Песни – на устах, имя – в сердцах
06:30
Отечественные атомщики формируют тренд
01:00
«С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом…»
00:30
Хранители истории
01:30
Михаил Дауенов – Человек с большой буквы
00:30
Преемственность поколений
28 ноября 2023 г. 16:31
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
27 ноября 2023 г. 4:00
Из ничего и будет ничего
1 декабря 2023 г. 16:48
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
1 декабря 2023 г. 16:56
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
27 ноября 2023 г. 3:00
Журналисты в законе
27 ноября 2023 г. 0:00
Чтобы завтра не стало поздно и совестно
27 ноября 2023 г. 19:47
Не дожил до скачек: породистого скакуна пустили на "согым" воры в Карагандинской области
1 декабря 2023 г. 20:27
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
29 ноября 2023 г. 12:54
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
29 ноября 2023 г. 16:38
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии
27 ноября 2023 г. 17:08
Статистику по заболеваемости ОРВИ и гриппом представил Минздрав
28 ноября 2023 г. 0:22
Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
28 ноября 2023 г. 3:00
В режиме ожидания
27 ноября 2023 г. 19:21
"Не понимают!": полиция встревожена итогами опросов студентов о наркотиках
27 ноября 2023 г. 2:30
Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы…
28 ноября 2023 г. 1:16
Вовремя остановить тирана
27 ноября 2023 г. 18:01
Как с 2024 года платить налоги сдающим квартиры в аренду
28 ноября 2023 г. 0:45
Уроки воспитания для дебоширов
27 ноября 2023 г. 1:00
Работники АПК просят ускорить процедуры субсидирования
27 ноября 2023 г. 0:30
Бывший налоговик возрождает обанкротившееся хозяйство в сельской глубинке
8 ноября 2023 г. 2:58
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
10 ноября 2023 г. 3:00
А началось все с песен Абая
10 ноября 2023 г. 2:00
К братьям казахам – с любовью из Якутии
8 ноября 2023 г. 7:13
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
20 ноября 2023 г. 8:37
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
15 ноября 2023 г. 4:00
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
10 ноября 2023 г. 0:37
«Сначала шахматы, а потом азбука»
17 ноября 2023 г. 1:40
Даулет Турлыханов – герой своего времени
11 ноября 2023 г. 11:05
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
17 ноября 2023 г. 20:58
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
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Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
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17 ноября 2023 г. 20:40
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
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Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
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«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
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Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
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Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
24 ноября 2023 г. 19:31
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
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VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
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Казахстанская правда
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