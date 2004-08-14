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Конкурсы
14.08.2004
14 августа 2004 г. 1:00
Конкурсы на 14.08.2004 -
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Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
00:00
Дворец на разграбление
00:28
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
00:45
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
00:00
Вокруг света за один шаг
01:00
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
00:03
Во избежание ЧП
01:12
Имена – на века
01:08
Маршруты «Атласа новых профессий»
01:09
Чистота и безопасность
01:10
Школа сельских акимов
01:15
Трубный «бабах»
01:13
В огороде созрела… конопля
01:11
Каникулы в музее
01:01
Искусство без границ
01:00
Автопробегом по кражам
00:59
Чемпионат мира завершен
00:02
Главный экспонат
01:07
Примем первенство континента
02:45
Газовики бьют тревогу: казахстанцы задолжали за газ более 7 млрд тенге!
20 июля 2022 г. 15:50
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
20 июля 2022 г. 11:58
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
20 июля 2022 г. 13:20
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
21 июля 2022 г. 2:30
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
21 июля 2022 г. 15:02
Новая праздничная дата появится в Казахстане
22 июля 2022 г. 8:36
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
25 июля 2022 г. 16:28
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
22 июля 2022 г. 15:45
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
20 июля 2022 г. 8:49
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
20 июля 2022 г. 14:45
Десятки человек ночью пришли к дому переехавшего лошадь казахстанца
22 июля 2022 г. 9:36
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
21 июля 2022 г. 9:23
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
21 июля 2022 г. 16:08
"Битва" за сахар попала на видео в Караганде
22 июля 2022 г. 0:00
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
20 июля 2022 г. 2:15
Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы
21 июля 2022 г. 0:30
Новая волна технарей появится в Казахстане
22 июля 2022 г. 0:30
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
20 июля 2022 г. 0:45
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
20 июля 2022 г. 10:45
Авиационная администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска
20 июля 2022 г. 3:30
Парламент должен нести ответственность за законы
29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
30 июня 2022 г. 8:16
Таксист увёз девушку за город в Караганде
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
12 июля 2022 г. 11:54
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
18 июля 2022 г. 9:55
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
29 июня 2022 г. 12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
15 июля 2022 г. 13:52
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 июня 2022 г. 21:05
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
1 июля 2022 г. 0:15
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
29 июня 2022 г. 13:45
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
1 июля 2022 г. 13:50
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
29 июня 2022 г. 1:00
Что происходит с тенге – свежие данные
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
3 июля 2022 г. 10:49
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
13 июля 2022 г. 18:19
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
29 июня 2022 г. 20:11
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
5 июля 2022 г. 16:34
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
15 июля 2022 г. 2:54
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