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14.08.2009
Конкурсы
14 августа 2009 г. 0:00
190
Конкурсы на 14.08.2009 -
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09:00
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
08:05
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
09:57
Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами
10:05
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
11:00
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
11:14
Акима Павлодара освободят от должности
11:55
Ангелина Лукас защитила титул чемпионки мира по боксу
12:47
Выдра украла рыбок на $126 тыс в отеле Великобритании
12:43
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
22 августа 2023 г. 16:43
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
19 августа 2023 г. 13:30
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
21 августа 2023 г. 0:30
Водительские права по новым правилам
19 августа 2023 г. 8:47
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
19 августа 2023 г. 10:36
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
19 августа 2023 г. 18:58
Опубликованы имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская" горняков
20 августа 2023 г. 12:51
В США готовят убежища и больницы к приходу урагана "Хилари"
22 августа 2023 г. 0:30
«Ордабасы» упрочил лидерство
21 августа 2023 г. 22:17
Сразу 11 человек утонули в реке в Туркестанской области – предварительная информация ДЧС
19 августа 2023 г. 15:20
Несколько участков дорог временно закроют в Астане
22 августа 2023 г. 11:39
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
19 августа 2023 г. 9:56
Всемирный день гуманитарной помощи отмечают 19 августа
19 августа 2023 г. 16:46
Новый вариант коронавируса впервые обнаружили в Британии
21 августа 2023 г. 1:30
Оазис на дне Арала
19 августа 2023 г. 19:52
Тело четвертого горняка обнаружили в шахте "Казахстанская"
19 августа 2023 г. 8:05
Ярмарка детских товаров открылась в Астане
19 августа 2023 г. 17:08
Всемирная метеорологическая организация считает экстремальную жару новой нормой
19 августа 2023 г. 14:19
Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области
19 августа 2023 г. 14:28
Смаилов провел совещание по ситуации на шахте «Казахстанская»
19 августа 2023 г. 18:00
Соцсеть X Илона Маска больше не будет блокировать других пользователей
27 июля 2023 г. 3:00
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
28 июля 2023 г. 19:30
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
1 августа 2023 г. 18:56
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
8 августа 2023 г. 1:00
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
8 августа 2023 г. 2:00
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
28 июля 2023 г. 18:24
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
28 июля 2023 г. 17:21
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
28 июля 2023 г. 21:34
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
28 июля 2023 г. 15:32
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
28 июля 2023 г. 18:55
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
4 августа 2023 г. 12:13
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
29 июля 2023 г. 9:44
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
31 июля 2023 г. 14:45
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
31 июля 2023 г. 17:22
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
17 августа 2023 г. 8:41
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
2 августа 2023 г. 16:59
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
28 июля 2023 г. 20:36
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель
9 августа 2023 г. 12:47
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
4 августа 2023 г. 17:53
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
4 августа 2023 г. 16:39
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
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