145 тысяч часов на рабочем месте: машинист с 40-летним стажем рассказал о первых годах независимости Казахстана
Зарина Москау
В самые сложные первые годы независимости, когда многие предприятия закрывались, оставив сотни людей без зарплаты и работы, одной из сфер, работавших максимально бесперебойно, насколько возможно в условиях той реальности, была железная дорога. А одним из тех, кто в те годы был верен своей профессии и, несмотря на трудности, продолжал нести трудовую вахту, был машинист электровоза Сергей Владимирович Старчук. За его плечами – 145 тыс. часов на рабочем месте и 40 лет стажа.
По рельсам и шпалам – Свет дали! – звонким криком оповестила улицу соседская девчонка, и все, кто был на улице, устремились домой. Перебои с электричеством были тогда обыденным явлением, порой свет давали по несколько часов в день. За это время люди старались успеть погладить одежду, кто-то смотрел телевизор, слушал музыку…
В 1990-е годы, которые потом назовут переходным периодом, такая картина была почти во всех городах и селах. В этот непростой период, когда бывшая страна рушилась,а новую еще не начали восстанавливать и строить, Сергей Владимирович и начал работать на железной дороге.
С тех пор до нынешнего периода трудился он без единой жалобы и замечаний. На счету Сергея Старчука – больше 6 тыс. поездок по всему Казахстану, а это без малого 145 тыс. часов за пультом управления! И за каждой поездкой стоят упорный труд, колоссальная ответственность, скрупулезная подготовка к рейсу. Ведь отвечать за жизнь сотен людей – дело очень непростое.
Кто знает, может, и вы, читающий эти строки, ездили на поезде, которым управлял Сергей Владимирович?
Вагоны людей Мы покупаем билеты, пакуем чемоданы, садимся в поезд и с замиранием сердца ждем, когда он тронется. Цели поездок разные, но задача всегда одна – добраться до пункта назначения, желательно в назначенный срок.
В пути мы привычно пьем чай, общаемся с попутчиками, вверив свою жизнь самому главному человеку в железнодорожном составе – машинисту.
Пульт управления электровозом представляет собой сложный механизм, на котором кроме мониторов присутствует множество рычагов, кнопок, специальных измерителей для отображения внешних факторов, например, атмосферных явлений. Помимо собственно пульта в кабине расположены механизмы, рубильники для контроля состояния состава на пути следования. В целом электровоз оборудован разными устройствами, обеспечивающими работу конструкции.
Человеку с улицы разобраться во всем этом разнообразии невозможно. Поэтому, прежде чем стать машинистом, специалисты не только проходят обучение, но и набираются опыта в должности помощника машиниста, часто не один год приходится побыть на вторых ролях, чтобы заслужить право сесть за пульт и отправиться в самостоятельный путь. Но только после того, как сдашь все тесты и экзамены, подтвердив свою квалификацию.
– На пассажирский поезд машинистом сразу никогда не отправляют. Прежде чем попасть в пассажирский состав, машинист должен отработать на грузовом поезде. И только через несколько лет ему могут доверить управлять пассажирским составом, – рассказывает Сергей Владимирович Старчук, машинист с большим опытом. Его родители переехали в Казахстан в 1950-е годы, и он стал им родным домом.
В 1964-м, как раз когда был электрифицирован участок железной дороги Целиноград – Караганда, родился Сергей, здесь же он вырос, окончил школу, учился, начал работать.
Когда Казахстан делал первые шаги в независимую жизнь, экономика только вставала на крыло, железная дорога служила той самой главной артерией, снабжающей организм.
Сложный механизм Поездами многим из нас ездить приходится часто, и вроде уже все изучено: маршруты, правила перевозок, различные нюансы. Но не все знают, что на пути следования состава машинисты меняются, причем несколько раз.
То есть каждая бригада – машинист и его помощник – отвечает только за определенный участок дороги. Например, поезд остановился на станции, пассажиры гуляют по перрону, а в это время к голове состава идет бригада, которая заменяет прибывших.
Сдав смену, бригада, которая довезла до этой станции состав, отправляется в депо, чтобы отдохнуть и дождаться поезда, который отвезет их домой. Получается, что за сутки, например, «рулевые» сменяются несколько раз.
К слову, прежде чем зайти в кабину, машинист и его помощник проходят строгий медицинский контроль, от биометрии глаз до алкотестера, кроме всего, им измеряют давление, температуру, проверяют на профпригодность. И только после этого специалист получает допуск к работе. А еще в кабине электровоза находится шифрометр, что-то вроде «черного ящика» на самолетах.
– Весь путь следования специальная кассета ведет запись всех движений машиниста. После рейса ее сдают в службу расшифровки, где считывается информация, которую вносят в специальные формуляры, – делится премудростями своей работы наш герой, а я понимаю, какой это непростой труд и физически, и морально – возить людей целыми вагонами.
Семью Старчук в Карагандинской области очень хорошо знают те, чья жизнь связана с железной дорогой. Двое сыновей Сергея Владимировича – Антон и Владимир – пошли по стопам отца и тоже трудятся машинистами. Машинистом был и отец Сергея Владимировича, такая вот трудовая династия.
И так же, как отец и дед, братья являются образцовыми работниками. Антон, например, обладатель звания и кубка «Лучший машинист Казахстана», не отстает от брата и Владимир.
Железная дорога не терпит суеты и безответственности. Не случайно железнодорожные пути являются местом повышенной опасности. Если даже вождение обычного автомобиля требует внимания, зоркости, то везти десятки вагонов и вовсе нелегко.
– Тормозной путь поезда составляет около одного километра. То есть даже при экстренном торможении состав проедет еще около километра. Так же, как и у любого водителя, существуют слепые зоны, участки, которые вне зоны видимости машиниста. Поэтому случаются несчастные случаи, когда люди перебегают прямо перед составом, пролезают под стоящим поездом, проще говоря, нарушают правила. Цена такого нарушения и спешки часто – человеческая жизнь. Поэтому от начала и до конца, пока не сдашь смену, пребываешь в напряжении, – делится Сергей Старчук.
В кабине у монитора висит трубка от стационарного телефонного аппарата. Это прямая связь с дежурным по вокзалу. Конечно же, мы не преминули воспользоваться таким шансом и, подняв трубку, услышали голос работника вокзала.
«Скоро в рейс». Эти слова в семье машинистов означают, что отец семейства через короткое время вновь отправится в путь. В целом у нас в стране свыше 30 железнодорожных депо, в каждом из них трудятся сотни и тысячи человек, посвятивших свою жизнь непростому труду. Обуздать огромную махину и водить электровозы – такая работа не каждому по плечу. Не случайно среди машинистов нет женщин. Несмотря на автоматизацию процесса, все же громоздкая техника требует мужских рук и большой силы.
К тому же эта работа предполагает частое пребывание вне дома, в месяц, например, выпадает в среднем 14 поездок. А совмещать материнские обязанности с частыми отлучками из дома все-таки сложно.
Хотя кто знает, возможно, недалек тот день, когда за пультом управления мы увидим представительниц прекрасного пола. Ведь небо уже покорилось пилотам в юбке, значит, сдастся и железная дорога?!