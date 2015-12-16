15 человек погибли при падении автобуса в реку в Индии

В центральной Индии 15 человек погибли, 25 получили ранения во вторник в результате падения пассажирского автобуса с моста при переезде через реку в штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщила полиция штата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Автобус, принадлежащий частному перевозчику, совершал утренний рейс по маршруту Индор-Парасия в округе Хошангабад. Как предполагают в правоохранительных органах, водитель заснул за рулем.
На место трагедии переброшено подразделение спасателей, идут поисковые работы. Не исключается, что число жертв может увеличиться.
Автобус, принадлежащий частному перевозчику, совершал утренний рейс по маршруту Индор-Парасия в округе Хошангабад. Как предполагают в правоохранительных органах, водитель заснул за рулем.
На место трагедии переброшено подразделение спасателей, идут поисковые работы. Не исключается, что число жертв может увеличиться.