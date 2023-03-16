15 человек погибло от наводнения в Турции

В результате схода селей в Турции погибло 15 человек. Об этом 16 марта сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.ру .

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«В Адыямане два человека погибли, в Шанлыурфе 13 человек погибли в результате наводнений. Продолжаются поисково-спасательные работы по поиску пяти пропавших без вести», — сказал он телеканалу TRT Haber.

Ранее, 15 марта, сообщалось, что в Турции продолжаются наводнения, которые вызвали проливные дожди. Как отметил губернатор провинции Шанлыурфа Салих Айхан, на юго-востоке Турции при сходе селевых потоков погибли пять человек, еще девять пропали без вести.

Отмечалось, что в регионе идут сильные дожди, улицы городов залиты грязевыми потоками. Часть людей спасатели эвакуируют вертолетами.

Позднее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) страны сообщило, что число погибших возросло до десяти человек, после того как в подвале одного из затопленных домов были найдены тела еще пяти человек. Предположительно, погибшие являются членами одной семьи, которые не успели выбраться из подвала, когда резко поднялась вода.