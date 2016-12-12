15 декабря в Астане пройдет концерт к 260-летию со дня рождения Моцарта

15 декабря, в преддверии 25-летия Независимости РК, в Органном зале Казахского национального университета искусств состоится концерт, посвященный 260-летию со дня рождения Вольфганга Моцарта. Насладиться произведениями известного австрийского музыканта-виртуоза и композитора столичные жители и гости Астаны смогут совершенно бесплатно, передает Kazpravda.kz.
Знаменитейшие оперы "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан", всемирно известная месса "Реквием" и многие другие прекрасные произведения Моцарта прозвучат со сцены КазНУИ в исполнении учащихся и студентов кафедры "Фортепиано".
В программе концерта прозвучат произведения для фортепиано, органа и камерная музыка. Столичные почитатели классической музыки смогут прийти и полностью окунуться в мир живого инструментального исполнения совершенно бесплатно.
Стоит отметить, что австрийский композитор и музыкант-виртуоз Вольфганг Амадей Моцарт – один из самых популярных классических композиторов, оказавший большое влияние на мировую музыкальную культуру.
Начало мероприятия в 14.00.