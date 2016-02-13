Статьи 15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана Сергей ЗАКОЛОДЯЖНЫЙ, полковник запаса, ветеран войны в Афганистане

Мир и стабильность – залог успешного развития любого государства. Благодаря мудрой и дальновидной политике Лидера нации – Верховного Главнокомандующего Нурсултана­ Назарбаева в Казахстане царит межэтническое согласие, позитивная духовная и нравственная атмосфера. Только у сплоченного народа есть уверенность в светлом будущем. А война – это катастрофа, разрушающая все на своем пути и оставляющая патологические рубцы в истории.



В этот день в 1989 году командующий Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов вместе с 177-м отдельным отрядом специального назначения последним перешел мост через Амударью, разделявшую СССР и Афганистан. К слову, 177-й отдельный отряд спецназа был сформирован в январе 1981 года близ Алматы, в Капшагае.

В той жестокой, кровопролитной войне в самом расцвете сил погибло около 15 тыс. советских солдат и офицеров. Число раненых, контуженных, перенесших пытки и побои составило 53 753 человека. Считается, что в Казахстане число участников войны в Афганистане насчитывает свыше 22 тыс. человек, 484 из них вернулись инвалидами, 924 человека погибли на чужой земле, 21 – пропал без вести. Эта страшная война, о которой долго умалчивали, принесла горе и боль во многие семьи.



Одна из известных кинокартин, описывающих события, произошедшие во время войны в Афганистане, вышла в прокат под названием «9 рота». Стоит заметить, что этот художественный фильм режиссера Федора Бондарчука, вызвал среди историков, да и самих «афганцев» массу недовольства вольностью интерпретации исторических фактов.

Речь в картине идет об историческом бое, происходившем 7–8 января 1988 года в южном Афганистане между бойцами девятой роты 345-го отдельного парашютно-десантного полка и душманами. В результате которого рота якобы была полностью уничтожена, так и не дождавшись подмоги. Но правда говорит об обратном – настоящие потери 9-й роты в ходе боя составили 6 человек убитыми и 39 ранеными.



Никто 9-ю роту не оставлял. В течение боя на помощь прибыло несколько групп резерва, которые доставили боеприпасы и воду обороняющимся, и приняли участие в отражении последних атак. Ни о каком полном уничтожении 9-й роты нет и речи.

Очевидно, что в основу сюжетной линии фильма «9 рота» положена трагическая судьба 1-й роты. Эта рота была почти полностью уничтожена в самом крупном боестолкновении в афганской войне – в бою у населенного пункта Хара в провинции Кунар. Это произошло 11 мая 1980 года.



Я тогда исполнял обязанности командира 1-й роты, которая должна была лицом к лицу встретиться с врагом, прикрывая основные силы батальона. С первых минут высадки начался ожесточенный бой, сразу же несколько человек получили ранения. После небольшого продвижения вперед – навстречу движущейся бригаде – рота была остановлена сильным огнем противника. Вертолеты не смогли помочь, потому что велся сильный огонь из пулемета ДШК («Дегтярева-Шпагина крупнокалиберный»). Артиллерии бригады не удалось нас прикрыть из-за дальности стрельбы. В течение всего дня мы вели бой с превосходящими силами в окружении.



Солнце жгло немилосердно. У всех нас кружилась голова и темнело в глазах. Все были измучены жаждой. Помощи ждать было неоткуда. Рота попала под массированный обстрел. У подножия горы стоял кишлак. Мы, оставшиеся в живых бойцы, таща на себе раненых товарищей, ринулись к нему. С утра до ночи отражали бесчисленное количество атак противника. Вокруг все было усеяно телами наших ребят и моджахедов, которые быстро разлагались из-за невыносимой жары.



Изнуренные жаждой, вымотанные до предела, мы сражались против многократно превышающих по численности, хорошо обученных, вооруженных до зубов моджахедов. К ночи враг вплотную подошел к нам, в разных уголках кишлака уже шли рукопашные бои. Из всей роты численностью около ста человек в живых оставалось лишь 16. В какой-то момент от попавшего снаряда начал гореть дом, в котором мы укрепились. Нам, группе выживших, пришлось, прикрываясь темнотой, прорываться к основным силам бригады.

Но в окружении остались раненый командир отделения зенитно-ракетного взвода Серик Баймаханов и два солдата, одним из которых был еще один наш земляк Бахытбек Смагул. Мной был дан ему приказ: остаться с раненым и дождаться вертолета. Когда прилетела «вертушка», подвергшись атаке со стороны душманов, успели только сбросить боеприпасы. Напарника Бахытбека сразила вражеская пуля. Сам Б. Смагул волоча за собой Серика, торопливо втянул его в развалины каменной лачуги, крыша которой была разворочена снарядом и сгорела. Раненый просил оставить его и спасаться самому. Однако Бахытбек не оставил боевого товарища и был с ним рядом до конца.



Бахытбека Смагула считали погибшим. На следующий день мы нашли его живым. Все участники боя были представлены к награждению орденом Красной Звезды. А нас, прорвавших окружение, спас командир 3-й роты Байгали Кокимбаев со своими бойцами. Они настигли и перебили душманов, уничтоживших 1-ю роту. Всего в подразделении погибло 68 бойцов, 27 – получили ранения.



Наши роты были частью 66-й бригады, сформированной на территории Казахстана. 66-я бригада является единственным соединением, награжденным высшей государственной наградой СССР – орденом Ленина. Эта награда присвоена за подвиги и героизм подразделений 66-й бригады, проявленные во время операции в Хара.

Афганская война – наша боль и наша трагедия. Она показала мужество и героизм, несгибаемый дух, храбрость, самоотверженность наших воинов, продолживших славные ратные традиции великих батыров. Сегодня ветераны войны в Афганистане вносят свою лепту в развитие мирного и процветающего Казахстана, таким образом способствуя реализации новой казахстанской мечты. Неоценим их вклад в патриотическое воспитание молодежи, поддержание согласия и стабильности в обществе. Память о тех, кто героически погиб, исполняя долг перед Родиной, память о нашем боевом прошлом будет для всех нас объединяющей силой.

