15 казахстанцев получили ожоги при запуске фейерверков в новогодние праздники

По данным МВД, из них шестеро несовершеннолетних.

Фото: polisia.kz

С 25 декабря по 3 января в республике прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника", цель которого – обеспечение общественной безопасности во время новогодних праздников. Все эти дни полицейские совместно с сотрудниками ДЧС осуществляли контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, за нарушения правил торговли пиротехнической продукцией к административной ответственности привлечены 842 человека, из них по статье 196 КоАП "Незаконная торговля" – 829, по статье 436 КоАП "Применение в неотведенных местах" – 11, по статье 483 КоАП "Нарушение порядка хранения и перевозки" – 2 человека.

Кроме того, в новогоднюю ночь зафиксировано 15 фактов получения ожогов при обращении с фейерверками, из них 6 несовершеннолетних.

К примеру, в Астане 1 января ночью во дворе дома отец с двумя детьми при использовании фейерверка получили термические ожоги губ и кистей рук.

Еще одно происшествие произошло в столице по улице Нажмиденова. Из-за неправильного применения пиротехники загорелся балкон. Жертв и пострадавших нет. Хозяин квартиры в полицию не обращался.

Всего с начала ОПМ изъято 16 400 единиц несертифицированной пиротехнической продукции, отметили в полиции.