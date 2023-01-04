15 казахстанцев получили ожоги при запуске фейерверков в новогодние праздники

Происшествия
85

По данным МВД, из них шестеро несовершеннолетних.

Фото: polisia.kz

С 25 декабря по 3 января в республике прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника", цель которого – обеспечение общественной безопасности во время новогодних праздников. Все эти дни полицейские совместно с сотрудниками ДЧС осуществляли контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, за нарушения правил торговли пиротехнической продукцией к административной ответственности привлечены 842 человека, из них по статье 196 КоАП "Незаконная торговля" – 829, по статье 436 КоАП "Применение в неотведенных местах" – 11, по статье 483 КоАП "Нарушение порядка хранения и перевозки" – 2 человека.

Кроме того, в новогоднюю ночь зафиксировано 15 фактов получения ожогов при обращении с фейерверками, из них 6 несовершеннолетних.

К примеру, в Астане 1 января ночью во дворе дома отец с двумя детьми при использовании фейерверка получили термические ожоги губ и кистей рук.

Еще одно происшествие произошло в столице по улице Нажмиденова. Из-за неправильного применения пиротехники загорелся балкон. Жертв и пострадавших нет. Хозяин квартиры в полицию не обращался.

Всего с начала ОПМ изъято 16 400 единиц несертифицированной пиротехнической продукции, отметили в полиции.

 

Популярное

Все
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Приостановлено движение 17 пригородных автобусов в Астане
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Найдена пропавшая в горах Алматинской области семья из семи человек
Возможны задержки и отмены рейсов – Air Astana предупредила пассажиров
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
На сколько выросли размеры пенсий и пособий в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 января
Более 100 участков автодорог закрыты в Казахстане из-за непогоды
Десятки рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
Массовое ДТП на трассе в Костанайской области: один человек погиб, трое – в реанимации
Криштиану Роналду рассказал об уникальном контракте с новым клубом
Более тысячи автомобилей скопилось на блокпостах в Казахстане
Укрепление тенге объяснили в Нацбанке
Какие пригородные автобусы возобновили движение в Астане
В аэропортах Узбекистана для туристов заработала система tax free
Женщина погибла после падения на нее мусорного контейнера в Актобе
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Мажилисмены требуют вызвать руководство правоохранительных органов для ответов о Кантаре
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Потеряет ли Назарбаев иммунитет с утратой закона о первом президенте Казахстана, ответил спикер Мажилиса
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Новым уполномоченным по правам человека в Казахстане стал Артур Ластаев
Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Реализация прорывных договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном: план действий обсудили в Правительстве РК
Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта и недропользования
Токаев анонсировал кадровые изменения в Правительстве
Невиданное доселе произошло вчера на пленарном заседании Мажилиса: депутаты во время обсуждения поправок по вопросам госконтроля за использованием земель, не дождавшись от главы Минсельхоза имен крупнейших землевладельцев, сами их назвали. И это оказались громкие имена
Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства
Гульсара Арыстанкулова назначена постпредом Казахстана при Организации ООН
Итоги года. Внешняя политика
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Два комитета хотят упразднить в МВД
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Названы самые загрязненные города Казахстана
Женис Касымбек стал акимом Астаны
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Токаев уволил ряд судей
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Коммунальная ломка
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева

Читайте также

Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области
Происшествия
Женщина погибла после падения на нее мусорного контейнера в…
Происшествия , Крупные ДТП
Массовое ДТП на трассе в Костанайской области: один человек…
Происшествия
Найдена пропавшая в горах Алматинской области семья из семи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]