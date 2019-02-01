15-летнего подростка подозревают в совершении смертельного ДТП в Алматинской области
В Алматинской области полицейские задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в смертельном наезде на пешехода, передает Kazpravda.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, 30 января в селе Жансугурова на одной из улиц было обнаружено тело 54-летнего местного жителя с признаками того, что мужчину, возможно, сбили на автомашине. На месте происшествия полицейские также обнаружили фрагменты крепления номерного знака автомобиля..
"Удалось установить цвет и марку автомашины. Скрывшейся с места смертельного ДТП оказалась "Хонда Одиссей", которой управлял 15-летний подросток. На кузове автомашины также обнаружены характерные для ДТП повреждения. Сейчас иномарка изъята и помещена на спецстоянку с назначением необходимых экспертиз", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что по факту дорожной аварии со смертельным исходом начато досудебное расследование согласно ст.345, ст.347 и ст.349 УК РК, предусматривающим наказание не только за наезд на пешехода и покидание места ДТП, но и ответственность самого владельца авто, допустившего к управлению транспортным средством несовершеннолетнего, не имеющего водительских прав.