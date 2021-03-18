Общество
15 месяцев не могла добиться правды – владелица авто-двойника главе МВД РК
Владелица нашумевшего авто-двойника поблагодарила главу МВД РК Ерлана Тургумбаева за оперативное решение своей проблемы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.   

В МВД РК прошел онлайн-прием граждан. Глава ведомства Ерлан Тургумбаев принял более 20 человек, среди которых жители Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

По словам министра, люди продолжают обращаться в министерство, что указывает на упущения местной полиции в рассмотрении обращений, решении конкретных проблем граждан, а также их недовольство принимаемыми мерами.

Не добившись реакции на местах, граждане вынуждены обращаться в СМИ. Так поступила и жительница станции Шамалган Алматинской области Юлия Черкасская. Ранее женщина обращалась в СМИ из-за того, что она не может воспользоваться своим автомобилем из-за машины-двойника, у которой такой же VIN-код.

Ерлан Тургумбаев отметил, что, прочитав статью на ленте информационного агентства, он поручил выяснить обстоятельства и решить проблему. Как было установлено, при смене владельца похожего автомобиля была допущена ошибка в оформлении документов. Это и повлекло автоматическое удаление автотранспорта девушки из базы данных.

"Я записалась на прием, чтобы сказать вам большое спасибо. 15 месяцев я не могла добиться правды. И решение этой проблемы в недельный срок – это для меня большая радость", – поблагодарила Ю. Черкасская министра и сообщила еще об одной проблеме, касающейся жителей станции Шамалган.

Она рассказала о ситуации на железнодорожном переезде, где в сентябре 2019 года произошло крупное ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса.

"Каждый день с 18 до 20 часов на переезде, который можно переехать за две минуты, мы полтора-два часа стоим в пробке, потому что люди лезут с обочин, со встречной. Когда полиция это контролирует, то проблем нет, они этот участок регулируют и пробку можно проехать за 10 минут. Но когда их нет, это просто дурдом, это проблема всего поселка. Мост сейчас строится, но пока его нет, проблема никуда не делась", – обратилась Черкасская к министру.

Ерлан Тургумбаев поручил руководству областного Департамента полиции до окончания строительства путепровода периодически выставлять на этом опасном участке патрульные экипажи.

Министр потребовал от начальников региональных департаментов тщательно рассматривать проблемы каждого жителя и обеспечивать неукоснительное соблюдение их прав на справедливую защиту.

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