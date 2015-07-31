15 миллионов – пострадавшим

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Наталья ВАЛУЙСКАЯ
Об этом заявила руководитель управления здравоохранения Алматы Жанат Касымжанова. Она рассказала, что медики в усиленном режиме работают с самого первого дня, как на городские окраины обрушился селевой поток.
Напомним, что в тот день после поступления на пульт скорой медицинской помощи сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации в поселок Карагайлы выехали и работали в общей сложности 20 бригад интенсивной терапии и реанимационной помощи. 20 человек были доставлены в 7-ю городскую клиническую больницу. Из них по состоянию здоровья, по уточненным данным, госпитализировано 7 человек. Как известно, на фоне стресса у многих повышается давление, обостряются хронические заболевания, появляются боли в области сердца, вирусные инфекции. На данный момент все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке.
– Сегодня мы находимся в районе Карагайлы, который больше всего пострадал от стихии, обходим весь поселок, – сообщила Ж. Касымжанова. – Всем комплексом работ руководит аким города Ахметжан Есимов, и городской акимат во всех вопросах оказывает нам необходимую поддержку. Мы выехали для того, чтобы приблизить оказание медицинской помощи сельским жителям. Вместе с врачами и волонтерами – студентами медицинского колледжа – заходим в каждый двор. Это очень удобно для изучения сложившейся ситуации. Вручаем памятки о том, как правильно человеку вес­ти себя при возникновении природных стихийных бедствий и катаклизмов. Опасаемся, конечно, вспышек инфекционных заболеваний. Поэтому, помимо бук­летов, в каждый дом раздаем противодизентерийный препарат бактериофаг. Внимательно осматриваем людей, особое внимание уделяем температурящим. В нашей команде активно работают врачи-инфекционисты, кардиологи, психологи. Нам помогают и коллеги Казахстанско-российского университета.
Стоит отметить, что, пользуясь возможностью оказать посильную помощь, фармацевтические компании города собрали лекарственные препараты, и после каждого врачебного осмотра их по необходимости раздают сельчанам бесплатно. Кроме всего, здесь установлен передвижной медицинский пункт, где оказывается консультативная помощь. Благодаря совместным профилактическим действиям, на сегодня вспышек инфекций, таких как дизентерия, сальмонеллез, в пострадавшем районе не наблюдается.
Как и все казахстанцы, алматинские медики сопереживают и всячески поддерживают пострадавших. Не только словом, внимательным профессиональным участием, но и материально. Так, на расчетный счет, открытый для пострадавших районов, они перевели однодневный заработок. Сумма составила порядка 15 млн тенге. И это еще не предел. По заверению главы городского управления здравоохранения, медики продолжат еже­дневно вести работу на этом участке. Они будут здесь, пока этого требует обстановка.

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