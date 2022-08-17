15 млн тенге выманили мошенники у жителя СКО

Глава одного из сельхозпредприятий Северо-Казахстанской области обратился в полицию с заявлением об интернет-мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По его словам, накануне позвонил неизвестный, который представился работником службы безопасности банка. Он сказал, что якобы на имя мужчины пытаются оформить крупный кредит, и чтобы избежать этого, нужно перевести все сбережения на "безопасный счет". Потерпевший, доверившись, снял со своего депозита 15 миллионов тенге и перечислил на указанный счет, который в действительности принадлежал мошенникам.

Мужчина рассказал полицейским, что слышал о возможности подобного обмана. Поверить в ложь аферистов его заставили убедительная манера общения, грамотная речь с использованием профессиональных терминов.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество".

"Раскрытие интернет-мошенничества сопряжено с многими трудностями: как правило, сетевые аферисты находятся в других регионах и странах. Сотрудниками полиции проводится разъяснительная работа с населением. Главный совет: не доверяйте "звонкам из банка", решительно прекращайте разговор. Если у вас есть сомнения в сохранности своих средств, придите в отделение банка лично. Хорошим средством разоблачения обмана станет звонок по официальному номеру телефона в организацию, от имени которой якобы разговаривал подозрительный собеседник. Никому не раскрывайте свои конфиденциальные и финансовые данные, пароли, cvv- и пин-коды, приходящие по sms", — проинформировал заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров.