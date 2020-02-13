15 млрд тенге через подставные компании обналичила ОПГ в Карагандинской области

В Карагандинской области организованная преступная группа обналичила более 15 миллиардов тенге, используя 17 фиктивных компаний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий "STOP-ОБНАЛ" изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров.
"В ходе проведенных следственных действий установлено 5 лиц, причастных к деятельности преступной группы. В результате проведения обысков по 19 адресам обнаружены системные блоки и жесткие диски с "1С Бухгалтерией" и ЭЦП-ключами 17 юридических лиц, "черная" бухгалтерия, 20 печатей, мобильные телефоны", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 150 и более млн тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня.
"Общий оборот от преступной деятельности 17 фиктивных компаний-однодневок составил более 15 миллиардов тенге, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 3 миллиардов тенге", – сообщили в ведомстве.
Наказание за совершение указанного преступления составляет от восьми до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.