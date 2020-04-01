15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Казахстане
Айдана Демесинова
15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.
"Зарегистрировано еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Нур-Султане – 6 случаев, в Алматы – 2, Карагандинской области – 1, Акмолинской области – 6. Всего в стране подтверждено 363 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 184, Алматы – 84, Кызылординской области – 18, Атырауской области – 16, Карагандинской области – 14, Акмолинской области – 16, Алматинской области – 8, Жамбылской области – 3, Актюбинской области – 3, СКО – 3, Шымкенте – 3, ВКО – 2, ЗКО – 2, Туркестанской области – 5, Павлодарской области – 1, Мангистауской области – 1", – говорится в сообщении.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.