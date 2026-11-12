15 ноября в Алматы закроют часть дорог

В воскресенье, 15 ноября, в Алматы состоится финальный забег сезона — City Run. В этом году на старт выйдут 2 500 участников из более чем 20 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города
В день забега движение на отдельных участках дорог будет частично ограничено.
Так, с 08:00 до 10:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций забега. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.
Старт и финиш забега будут расположены на площади «Астана», поэтому по ул. Толе би от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана будут перекрыты обе полосы движения с 04:00 часов до 12:00 часов 15 ноября.
- Движение по ул. Толе би от пр. Абылай хана до ул. Наурызбай батыра будет полностью перекрыто с 08:00 до 10:00.
- Движение по ул. Наурызбай батыра от ул. Толе би до ул. Курмангазы будет полностью перекрыто с 08:00 до 10:00.
- Движение по ул. Богенбай батыра от ул. Наурызбай батыра до пр. Назарбаева будет полностью перекрыто с 08:00 до 09:35 в день мероприятия.
- Движение по ул. Кабанбай батыра от ул. Наурызбай батыра до пр. Назарбаева будет полностью перекрыто с 08:00 до 09:15.
- Движение по ул. Шевченко от ул. Наурызбай батыра до пр. Назарбаева будет полностью перекрыто с 08:00 до 08:55.
- Движение по ул. Курмангазы от ул. Наурызбай батыра до пр. Назарбаева будет полностью перекрыто с 08:00 до 08:35.