Общество
15 октября отмечают Международный день сельских женщин
Жания Уранкаева
Сегодня, 15 октября, мировое сообщество отмечает Международный день сельских женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ПРООН в РК. 

Согласно статистическим данным, в развивающихся странах сельские женщины составляют примерно 43% рабочей силы, и на них возложена основная ответственность за обеспечение продовольственной безопасности, так как они производят, перерабатывают и готовят большую часть продовольствия.

"В повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года содержится обещание не обойти вниманием ни одного человека. И чтобы его выполнить, мы должны помочь сельским женщинам добиться успеха и получить доступ к необходимой им помощи и информации, благодаря которым они смогли бы реализовать свой потенциал, не покидая своих общин", – сказал генсек ООН Пан Ги Мун в своем Послании по случаю Международного дня сельских женщин.

Отметим, что сельские женщины играют ключевую роль в достижении качественно новых экономических, экологических и социальных преобразований, необходимых для устойчивого развития. Однако им приходится сталкиваться со многими вызовами, включая ограниченный доступ к кредитам, здравоохранению и образованию, который к тому же усугубляется глобальными продовольственным и экономическим кризисами и проблемой изменения климата. Расширение прав и возможностей сельских женщин является решающим фактором не только для благополучия отдельных лиц, семей и сельских общин, но и для общей производительности экономики, учитывая значительное присутствие женщин среди трудящихся аграриев по всему миру.

В казахстанских селах безработица среди женщин выше, чем в городе. Однако многие из сельских женщин РК имеют большой потенциал. К примеру, есть женщины, занимающиеся изготовлением аксессуаров в национальном стиле и других изделий при помощи традиционных казахских ремесел.

В частности, программа развития Организации Объединенных Наций работает с женщинами-ремесленницами с 2014 года в Мангыстауской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. В рамках поддержки женщин были проведены семинары для повышения их профессионализма, были выданы беспроцентные займы для развития бизнеса, проведены консультации и специализированные мероприятия, такие как ярмарки изделий и показы нарядов, изготовленных ремесленницами. 

Напомним, в сентябре текущего года стали известны имена 10 победительниц конкурса "Coca-Cola Белестері", получивших грант, благодаря которому смогут открыть или расширить свое дело. 

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