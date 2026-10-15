15 октября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы

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15 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Эта важная дата входит в программу международного месяца осведомленности об онкологических заболеваниях груди, известного как «Розовый октябрь», сообщает Kazpravda.kz

Главная цель этого дня — привлечь внимание общества к проблеме, снизить уровень смертности за счет раннего выявления болезни и напомнить каждой женщине о жизненной необходимости регулярной диагностики. Рак груди прочно удерживает первое место в структуре онкологических заболеваний у женщин во всем мире, однако врачи единогласно подчеркивают, что диагноз давно перестал быть приговором.

При обнаружении опухоли на первой стадии вероятность полного и успешного выздоровления превышает 90 процентов. Главное коварство этой патологии заключается в том, что на начальных этапах она развивается абсолютно бессимптомно и не вызывает никаких болезненных ощущений.

Зачастую первые изменения можно обнаружить только с помощью специального медицинского оборудования. Тем не менее женщинам следует внимательно относиться к своему организму и немедленно обращаться к специалисту при появлении таких признаков, как уплотнения или узлы в ткани груди и подмышечных впадинах, изменение формы, размера или симметрии молочных желез, втягивание кожи или соска, а также появление необычных выделений, шелушений или покраснений. Современным золотым стандартом профилактики является регулярный скрининг.

Женщинам до 39 лет рекомендуется ежегодно проходить ультразвуковое исследование и выполнять ежемесячное самообследование, а после 40 лет обязательным правилом должно стать прохождение маммографии каждые один-два года. Маммография позволяет заметить мельчайшие новообразования задолго до того, как их сможет прощупать врач.

Всемирный день борьбы с раком груди — это не просто памятная дата, а реальный повод отложить повседневные дела, проявить заботу о себе и записаться на профилактический осмотр, ведь эта простая привычка ежегодно спасает миллионы жизней.

В Казахстане благодаря госпрограмме скрининга более 17 тысяч случаев рака молочной железы выявлены на ранних стадиях, когда возможности эффективного лечения значительно выше.

Ранняя диагностика остаётся одним из приоритетных направлений работы Минздрава по сохранению здоровья женщин.

15 октября, во Всемирный день борьбы с раком молочной железы, в стране продолжается кампания «Розовый октябрь», направленная на повышение осведомлённости женщин о важности своевременных обследований. Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин Казахстана. В 2025 году зарегистрировано 5 743 новых случая.

«С 2008 года в стране действует национальная программа скрининга. За этот период выявлено 19 018 случаев рака молочной железы, из которых 17 186 — на I и II стадиях. Число случаев заболевания, выявленных на III–IV стадиях в рамках скрининга, сократилось с 66 в 2011 году до 16 в 2025 году», — проинформировали в ведомстве.

Женщины от 40 до 76 лет включительно могут бесплатно проходить маммографический скрининг один раз в два года в установленные возрастные годы в поликлинике по месту прикрепления. Обследование позволяет выявлять изменения до появления симптомов. В рамках кампании «Розовый октябрь» по всей стране проходят Дни открытых дверей и бесплатные консультации онкологов-маммологов.

В 2025 году обследования прошли более 8 400 женщин. У 3 337 выявлены различные патологии молочных желёз, в том числе 144 случая рака молочной железы. 31 октября в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии состоится День открытых дверей, где женщины смогут бесплатно получить консультацию онколога-маммолога.

Минздрав напоминает о необходимости регулярного прохождения скрининга. При появлении изменений в молочных железах важно своевременно обратиться к врачу, не дожидаясь планового обследования. Раннее выявление заболевания повышает эффективность лечения и помогает сохранить здоровье и качество жизни женщин.