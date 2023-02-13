15 организаторов финпирамиды с 6-миллиардным ущербом осудили в Казахстане

Служба специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Казахстана расследовала уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «QI Trade Kazakhstan» (Qarat Invest), сообщает Kazpravda.kz.
Как уточнили в ГП, головной офис финпирамиды находился в городе Алматы, а в регионах работали 12 филиалов.
«Под видом торговли на всемирной площадке Amazon (США) на основании доверительного управления граждане вносили деньги для дальнейшего получения доходов в процентах.
Вкладчикам обещали прибыль до 96% годовых в зависимости от суммы вклада.
Деятельностью компании нанесен ущерб 1 345 гражданам на сумму более 6 млрд тенге», – отметили в пресс-службе высшего надзорного органа Казахстана.
Прокуратура доказала вину руководителей головного офиса и филиалов, а также исполнителей схем по обману граждан.
Приговором Бостандыкского районного суда 15 человек признаны виновными с лишением свободы от 6 до 7 лет.