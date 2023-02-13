15 организаторов финпирамиды с 6-миллиардным ущербом осудили в Казахстане

Фото из открытых источников

Как уточнили в ГП, головной офис финпирамиды находился в городе Алматы, а в регионах работали 12 филиалов.

«Под видом торговли на всемирной площадке Amazon (США) на основании доверительного управления граждане вносили деньги для дальнейшего получения доходов в процентах.

Вкладчикам обещали прибыль до 96% годовых в зависимости от суммы вклада.

Деятельностью компании нанесен ущерб 1 345 гражданам на сумму более 6 млрд тенге», – отметили в пресс-службе высшего надзорного органа Казахстана.

Прокуратура доказала вину руководителей головного офиса и филиалов, а также исполнителей схем по обману граждан.

Приговором Бостандыкского районного суда 15 человек признаны виновными с лишением свободы от 6 до 7 лет.