В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и России в рамках совместной специальной пограничной операции (ССПО) "Чануб-2016" были задержаны 15 человек, подозреваемых в экстремизме и терроризме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Государственную пограничную службу Кыргызской Республики.

Как сообщается, ССПО "Чануб-2016" была проведена в три этапа в период с 6 по 29 июня с целью пресечения противоправной и трансграничной преступной деятельности на внешних границах государств – участников СНГ. В пограничной операции принимали участие силовые ведомства и правоохранительные органы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Российской Федерации. Общее руководство ССПО было возложено на Пограничные войска ГКНБ Республики Таджикистан.

На территории Кыргызстана основные усилия были сосредоточены на кыргызско-таджикском и кыргызско-казахстанском участках госграницы.

В ходе спецоперации во взаимодействии с правоохранительными органами были проведены оперативные, режимные, разведывательно-поисковые действия. На наиболее уязвимых участках госграницы были выставлены временные пограничные посты. Кроме того, был усилен пограничный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

"В период проведения ССПО "Чануб-2016" задержаны: нарушители государственной границы – 8 человек, нарушители режима госграницы – 20 человек, нарушители пограничного режима – 5 человек, нелегальные мигранты – 8 граждан, причастные к террористической и экстремистской деятельности – 15 человек, преступники, находящиеся в розыске, – 53 человека", – приводит данные Госпогранслужба Кыргызской Республики.

Также изъяты: гладкоствольное оружие – 31 единица, нарезное – 10 единиц, боеприпасы – 25 штук, наркотические средства – более 30 кг. Уничтожена культивированная конопля – более 30 тонн, наложен административный штраф на сумму более 100 000 сомов.

По результатам пограничного контроля через госграницу пропущены всего: 197 639 человек; транспортных средств – 16 079 ед.; не пропущены через границу 166 человек, в том числе с неисправными документами – 116, а также выявлены 18 лиц, которым закрыт выезд из Кыргызстана.

По итогам операции отличившиеся участники совместной специальной пограничной операции были награждены грамотами и ведомственными медалями.

