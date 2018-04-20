Свежий выпуск
​15 советов. На всякий случай
Иран Макенов

Вот, на наш взгляд, несколько самых распространенных проб­лем, с которыми сталкивается каждый владелец транспортного средства:

1. Ржавеет днище кузова из-за воды, скапливающейся под ковриками. Для решения проблемы нужно, чтобы днище лучше вентилировалось. В этом вам помогут обыкновенные пластмассовые решетки, которые обычно кладут на раковины в кухнях. Положите их под коврик, и это ускорит высыхание. Зимой избавиться от луж в машине можно с помощью снега. Надо сделать снежные комочки и впитать ими образовавшиеся лужи.

2. Масляные пятна на никелированных поверх­ностях и стекле. Очистить их поможет обыкновенный пепел от сигарет. Наносим его на смоченную водой фланелевую ткань и протираем. Таким же образом нам может помочь и табак из сигарет.

3. Когда вам случается принимать пищу в машине, то есть способ, чтобы обед или ужин не остывал. Включите подогрев сиденья, поставьте на него еду в контейнере, и она будет теплой.

4. Чтобы стеклоочиститель работал еще лучше, советуют подлить в бачок омывателя чуть-чуть жидкости для мытья ­посуды.

5. После того, как вы воспользовались прикуривателем, нужно сбросить с него пепел. В противном случае в дальнейшем в гнезде прикуривателя накопится много пепла, и он не будет должным образом работать.

6. Вода попала в бензобак. Зимой это часто вызывает большие затруднения. При замерзании в баке формируется лед, и он может мешать поступлению бензина в цилиндры. Для предотвращения этого бывалые водители рекомендуют осенью добавить в бак немного изопропилового спирта. Распределяясь на дне бака, он свободно пропускает бензин, не смешиваясь при этом ни с водой, ни с бензином.

7. Потускнели фары. Просто почистите их зубной пастой.

8. Короткий по длине гараж. Водители, особенно начинающие, при заезде в такой гараж нередко не в состоянии верно оценить дистанцию и ударяют о стенку передний бампер автомобиля. Подвесьте к потолку резиновый мячик на веревке таким образом, чтобы стук мяча о стекло говорил о том, что нужно притормозить. При заезде в узкий гараж тоже возникают проблемы – открытые двери царапаются о боковые стенки гаража. В этом случае приклеи­ваем на стенах поролоновые полоски на высоте открытия дверей.

9. Вмятины на кузове (их еще называют «хлопуны»). Решить проблему поможет вантуз. Также применяют специальные присос­ки для перетаскивания стекла.

10. Если встречный автомобиль едет далеко от вас, но уже слепит в глаза, бывалые водители рекомендуют приклеить пару небольших кусочков изоля­ционной ленты на лобовое стекло таким образом, чтобы, чуть-чуть изменив положение головы, водитель мог спрятать свои глаза от фар встречного автомобиля.

11. Медные прокладки и шайбы затвердели и уже не сохраняют герметичность при использовании. Разогрейте их паяльной лампой в подвешенном состоя­нии, и когда они остынут, то вновь станут мягкими и будут отлично работать.

12. Лучше, чтобы вес брелока был небольшим, тогда замок точно не повредится.

13. Маленькие царапины на автомобиле. Проверенный способ – используйте лак для ногтей такого же цвета.

14. Бывалые водители не советуют устанавливать на фары защитные пластиковые крышки, так как они приглушают свет. Вместо этого используйте специальную полимерную пленку. Она сделает крепче поверхность фар и при этом не будет мешать свету.

15. Не надо накрывать автомобиль тентом. Желая защитить ТС от солнца, Вы вредите краске. Это происходит потому, что начинает действовать эффект паровой бани, и брезент отдает краске все химические соединения и впитавшуюся в него воду. Краска после таких «косметических процедур» может начать отходить. Также при минусовой температуре брезент может примерзнуть, и из-за пос­тоянного отдирания его от кузова краска в этих местах будет повреждена.

Надеемся, что эти рекомендации помогут вам в решении проблем и сделают вождение автомобиля намного приятнее.

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