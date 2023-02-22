15 тысяч казахстанцев отписались от аккаунтов финпирамид – АФМ

По информации АФМ, в адрес уже вовлеченных в мошеннические схемы граждан было направлено 19 тыс. предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тыс. человек от аккаунтов финпирамид.

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В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о работе по борьбе с финансовыми (инвестиционными) пирамидами, сообщает Kazpravda.kz.

По данным агентства, только в прошлом году было ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 млрд тенге.

"Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тыс. интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности. В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тыс. предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тыс. человек от аккаунтов финпирамид", - проинформировали в АФМ.

Однако, граждане продолжают верить людям, предлагающим им баснословный доход, и вкладывают свои сбережения в такие схемы, добавили в агентстве.