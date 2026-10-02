15 жителей ЗКО наказали за граффити

Места, где были выявлены незаконные надписи, очищаются и приводятся в первоначальный вид

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года на территории Западно-Казахстанской области выявили ряд фактов незаконного нанесения надписей и граффити в общественных местах. 15 граждан привлечены к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

В частности, 7 нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафа, еще 8 подвергнуты административному аресту. В соответствии с требованиями законодательства виновные самостоятельно устранили нанесенные ими надписи и рисунки.

В настоящее время места, где были выявлены незаконные надписи, очищаются и приводятся в первоначальный вид. В этой работе наряду с сотрудниками полиции активно участвуют волонтеры и молодежь.

«С начала года на территории области очищено и приведено в порядок более 50 мест, где были нанесены незаконные надписи. Работа проводится в рамках акции «Таза Қазақстан». Сохранение чистоты и благоустройство нашего города – общая задача. В этой связи призываем граждан бережно относиться к окружающей среде и соблюдать чистоту», – детализировали в правоохранительных органах.

Ранее в Западно-Казахстанской области с помощью камер видеонаблюдения центра оперативного управления полиции также был выявлен факт нанесения граффити на ограждении здания.