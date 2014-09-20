150-летие Балуана Шолака отметили в Астане

Культура
Зарина НОКРАБЕКОВА
Фото ©Игорь Бургандинов
В Астане в рамках ХVI городского фестиваля языков состоялся ряд мероприятий. Одним из самых запоминающихся можно назвать вечер в Государственном академическом казахском музыкально–драматическом театре им. К. Куанышбаева, где вспоминали Балуана Шолака.

Имя Балуана Шолака широко известно и почитаемо казахским народом. Мастерство акына–импровизатора, певца, композитора сочеталось в нем с недюжинной силой. Он был прекрасным наездником, весьма сильным в джигитовке, виртуозно исполнял цирковые трюки. Рассказы о нем народная молва донесла до наших дней.

При рождении его назвали Нурмагамбетом. Балуаном его нарекли за силу, а приставку Шолак он получил из-за отсутствия пальцев на руке, которые потерял в раннем детстве. Его произведения быстро становились известными в степи, из уст в уста передавали полюбившие­ся песни о любви, молодости, жизни. Трогательное посвящение любимой – "Ғалия", песни "Дүние", "Жастық", наполненные философскими размышлениями, популярны и по сей день.

"Мы говорим сегодня о жизни и творчестве Балуана Шолака – талантливого сына казахского народа. Главная цель вечера – воспитание патриотизма, любви к истории и языку у подрастающего поколения", – отметил начальник столичного управления по развитию языков Ербол Тлешев.

На вечере звучали песни Балуана Шолака в исполнении известных певцов – Кайрата Байбосынова, Серика Оспанова, Клары Толенбаевой, Аманжола Альтая. Благородство сердца, щедрость души, истинное джентльменство – "жігіттік", его остроумие старались передать артисты театра им. К. Куанышбаева в постановке, посвященной жизни акына. Его образ воплотил актер Жанкалдыбек Толенбаев. Потомки Балуана Шолака, присутствовавшие в театре, выразили благодарность организаторам за прекрасный вечер.

Также в рамках фестиваля языков в столице состоялся конкурс "Государственный язык на государственной службе". Лучшими знатоками государственного языка признана команда Сухопутных войск Вооруженных сил РК. Второе и третье места присуждены управлению по делам религий и управлению статистики. Торжественная церемония закрытия фестиваля пройдет 22 сентября. Напомним, что именно в этот день, четверть века назад, в республике был подписан Закон "О языках".

