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15.02.2008
Конкурсы
15 февраля 2008 г. 0:00
83
Конкурсы на 15.02.2008 -
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00:00
Как догнать и перегнать?
00:30
Компромат на самокат
01:30
«Аргентинский Трамп» лидирует
02:00
Антикор снижает тариф
01:00
В пятерке сильнейших
01:00
Бурхан-булак – величественный и недоступный
01:30
Атом на благо людям
00:00
Здесь рождается классика
09:05
Знакомство в соцсети обернулось спайкингом для астанчанки
08:45
Ограничения и правила для электросамокатов: на главные вопросы ответили в МВД
00:00
Обратной дороги нет
02:00
Клюнул жареный петух
02:30
Водный баланс
08:23
Неймар перешел в саудовский клуб "Аль-Хиляль"
01:35
Спасти и сохранить
02:00
Музыкальный вояж в столицу
03:30
С рабством нам не по пути
02:30
Выставка – лучшая реклама
02:00
Чтение – это развлечение
10:14
Почти 75 млн тенге вложили в финпирамиду QNet алматинцы
9 августа 2023 г. 12:47
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
10 августа 2023 г. 0:30
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
9 августа 2023 г. 1:15
Естай создал свой, глубоко органичный индивидуальный стиль, а вершиной его творчества стала знаменитая песня «Қорлан»
11 августа 2023 г. 22:43
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
11 августа 2023 г. 22:05
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
11 августа 2023 г. 21:21
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
11 августа 2023 г. 22:19
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
9 августа 2023 г. 2:15
Карагандинские полицейские поймали курьера, которого мошенники послали к жертве за деньгами
9 августа 2023 г. 2:45
В Алматинской области планируется построить ряд заводов по переработке мусора
11 августа 2023 г. 21:45
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
10 августа 2023 г. 20:42
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
13 августа 2023 г. 12:04
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
11 августа 2023 г. 20:17
Премьер обозначил главную проблему Тараза
11 августа 2023 г. 18:58
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
12 августа 2023 г. 11:33
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
11 августа 2023 г. 19:30
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
11 августа 2023 г. 21:08
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
9 августа 2023 г. 17:37
Пожар вспыхнул в крупном торговом центре Астаны
11 августа 2023 г. 20:01
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
10 августа 2023 г. 2:30
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
18 июля 2023 г. 3:30
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
20 июля 2023 г. 5:00
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
26 июля 2023 г. 2:00
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
26 июля 2023 г. 1:30
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
19 июля 2023 г. 3:30
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
24 июля 2023 г. 0:30
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
27 июля 2023 г. 3:00
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
28 июля 2023 г. 19:30
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
24 июля 2023 г. 3:00
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
26 июля 2023 г. 14:50
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
18 июля 2023 г. 1:00
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
21 июля 2023 г. 19:12
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
21 июля 2023 г. 21:03
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
1 августа 2023 г. 18:56
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
8 августа 2023 г. 1:00
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
8 августа 2023 г. 2:00
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
28 июля 2023 г. 18:24
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
28 июля 2023 г. 17:21
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
28 июля 2023 г. 21:34
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
21 июля 2023 г. 18:57
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
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