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15.04.2005
Конкурсы
14 апреля 2005 г. 23:00
98
Конкурсы на 15.04.2005 -
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У этнических казахов за рубежом растет спрос на миграционные карты «Ата жолы»
09:30
Определились победители Каннского кинофестиваля
10:00
Незаконные врезки в канализацию и сброс грунтовых вод стали причиной подтопления в Астане
10:30
Большая вода: около 62 тыс. казахстанцев вернулись в свои дома
11:00
Заблудившихся на горном перевале туристов спасли сотрудники МЧС
25 мая 2024 г. 2:10
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
19 мая 2024 г. 13:00
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
19 мая 2024 г. 17:30
На 57 улицах Жезказгана проведут средний ремонт дорог до конца года
19 мая 2024 г. 11:30
Кабмин планомерно осуществляет загрузку отечественных предприятий
19 мая 2024 г. 10:30
Россия увеличит квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тыс. тонн
19 мая 2024 г. 10:00
Лидеры Казахстана и ОАЭ обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
19 мая 2024 г. 11:00
Большая вода: свыше 61,3 тыс. человек вернулись домой
19 мая 2024 г. 14:22
Продвигаются приоритеты председательства Казахстана в ШОС
19 мая 2024 г. 16:30
Italian Open: Швёнтек раздавила Соболенко в финале в Риме
19 мая 2024 г. 14:30
Elorda Cup: казахстанцы выиграли 14 золотых медалей
21 мая 2024 г. 1:45
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
19 мая 2024 г. 12:30
Капусту с поля за 20 тенге предлагают туркестанские аграрии
19 мая 2024 г. 18:30
Нариман Курбанов завоевал «золото» чемпионата Азии
19 мая 2024 г. 12:00
Паводки: ограничено движение транспорта в двух регионах
19 мая 2024 г. 15:00
Новаторские водные технологии Израиля будут презентованы в Казахстане
21 мая 2024 г. 3:25
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
19 мая 2024 г. 17:00
Более 4 млн экспонатов хранятся в фондах казахстанских музеев
19 мая 2024 г. 15:30
В Китае открылась выставка фонда Национального музея Казахстана
19 мая 2024 г. 16:00
Около 5 млрд тенге будет выделено на строительство инженерных сетей в области Ұлытау
19 мая 2024 г. 14:00
На границе с Китаем задержан нелегальный груз перепелиных яиц
3 мая 2024 г. 16:18
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
27 апреля 2024 г. 4:02
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
26 апреля 2024 г. 6:00
Тест на прочность: держаться вместе!
1 мая 2024 г. 2:26
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
1 мая 2024 г. 1:19
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
7 мая 2024 г. 1:02
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
9 мая 2024 г. 2:24
Против танка ходил он с карабином и саблей
9 мая 2024 г. 3:24
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
9 мая 2024 г. 4:23
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
9 мая 2024 г. 2:40
Подвигу казахстанцев посвящается...
9 мая 2024 г. 5:51
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
9 мая 2024 г. 7:17
Штурмовики идут в бой с пехотой
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Ветеранам – везде почет
26 апреля 2024 г. 14:36
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
7 мая 2024 г. 4:29
Успех летчика куется на земле
7 мая 2024 г. 3:30
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
6 мая 2024 г. 20:31
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
4 мая 2024 г. 17:49
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
27 апреля 2024 г. 18:00
Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют
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Казахстанская правда
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