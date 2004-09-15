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Конкурсы
15.09.2004
15 сентября 2004 г. 1:00
Конкурсы на 15.09.2004 -
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10:01
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
14 октября 2022 г. 14:57
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
13 октября 2022 г. 11:21
Женщину-юриста убили в Алматы
13 октября 2022 г. 16:46
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
9 октября 2022 г. 9:30
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
10 октября 2022 г. 19:15
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
13 октября 2022 г. 15:10
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
13 октября 2022 г. 9:55
Владимир Путин прибыл в Астану
10 октября 2022 г. 0:45
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
14 октября 2022 г. 2:00
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
13 октября 2022 г. 1:15
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
10 октября 2022 г. 1:00
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
13 октября 2022 г. 13:34
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
11 октября 2022 г. 9:19
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
14 октября 2022 г. 1:00
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
10 октября 2022 г. 1:15
В обществе созрел запрос на обновление
13 октября 2022 г. 12:15
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
13 октября 2022 г. 12:56
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
14 октября 2022 г. 12:50
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
13 октября 2022 г. 16:05
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
13 октября 2022 г. 13:30
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
19 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
21 сентября 2022 г. 21:15
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
19 сентября 2022 г. 15:18
Объявлены новшества ЕНТ-2023
16 сентября 2022 г. 12:25
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
19 сентября 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
21 сентября 2022 г. 12:13
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
23 сентября 2022 г. 0:00
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
30 сентября 2022 г. 10:40
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
19 сентября 2022 г. 11:44
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
26 сентября 2022 г. 13:10
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
19 сентября 2022 г. 11:10
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
26 сентября 2022 г. 13:27
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
21 сентября 2022 г. 13:18
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
4 октября 2022 г. 11:39
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
3 октября 2022 г. 9:20
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
23 сентября 2022 г. 0:45
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
30 сентября 2022 г. 1:00
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
29 сентября 2022 г. 12:21
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
29 сентября 2022 г. 16:41
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
26 сентября 2022 г. 11:27
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
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Казахстанская правда
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