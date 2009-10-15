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Конкурсы
15.10.2009
15 октября 2009 г. 0:00
Конкурсы на 15.10.2009 -
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Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
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Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
01:15
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
09:35
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
12:31
ОСИротевший дом
00:45
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
00:30
Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена
01:30
Незаконные схемы проведения госзакупок выявили в Кызылординской области
00:06
Защититься от биоугроз
00:37
О чем расскажет орнамент
00:00
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Обводнение – дело рук человеческих
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Подвиг пулеметчицы
00:10
Отвечая на вызовы времени
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
18 мая 2022 г. 9:38
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
20 мая 2022 г. 18:15
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
18 мая 2022 г. 16:43
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
17 мая 2022 г. 10:36
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
17 мая 2022 г. 14:59
Назван средний размер пенсии в Казахстане
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
17 мая 2022 г. 0:15
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
20 мая 2022 г. 16:50
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
17 мая 2022 г. 8:35
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
18 мая 2022 г. 0:00
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
17 мая 2022 г. 0:00
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
18 мая 2022 г. 21:41
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
17 мая 2022 г. 0:30
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
17 мая 2022 г. 0:45
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
19 мая 2022 г. 0:00
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
18 мая 2022 г. 1:30
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
17 мая 2022 г. 12:25
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
30 апреля 2022 г. 14:28
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
25 апреля 2022 г. 0:05
Не все так просто
29 апреля 2022 г. 20:31
Какой будет погода в мае для казахстанцев
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
3 мая 2022 г. 19:40
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
4 мая 2022 г. 1:00
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
6 мая 2022 г. 18:31
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
9 мая 2022 г. 0:15
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
8 мая 2022 г. 10:27
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
16 мая 2022 г. 12:30
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
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Казахстанская правда
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