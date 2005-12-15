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15.12.2005
Конкурсы
15 декабря 2005 г. 0:00
85
Конкурсы на 15.12.2005 -
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06:00
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
01:30
«Әпке, перед именем твоим я склоняю голову»
04:30
«Я наполнен тревожными токами века…»
00:00
Силен бобер
02:30
Робототехника шагает по стране
03:00
Звание батыра обязывает
01:00
Футбол объединяет
02:00
Новые имена в литературе
03:30
Не надо умных слов!
04:00
Штирлиц привел к домбре
05:00
Духовный наставник Кошкар-ата
07:00
Как защитить журналиста?
05:30
С именем Райымбека на устах
06:30
Наше будущее изменит цифровое право
08:08
10 млн га сельхозземель вернули в собственность государства за год
08:35
Казахстанцев просят сообщать о незаконной вырубке ёлок
07:30
В мороз и без тепла
08:30
Накануне праздника полицейским в ЗКО подарили 96 новых автомобилей
08:00
Шкурный интерес
03:30
Художник из города на Иртыше
8 декабря 2023 г. 4:00
Судебная система в контексте реформ
8 декабря 2023 г. 19:36
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
8 декабря 2023 г. 19:10
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
8 декабря 2023 г. 19:55
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
8 декабря 2023 г. 18:42
Арестован глава департамента экологии ВКО
8 декабря 2023 г. 18:23
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
9 декабря 2023 г. 11:58
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
8 декабря 2023 г. 0:00
Сыграем против Криштиану?
9 декабря 2023 г. 19:00
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
9 декабря 2023 г. 13:08
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
8 декабря 2023 г. 4:00
Фестивальное движение: зачем и для кого?
9 декабря 2023 г. 18:34
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
9 декабря 2023 г. 18:30
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
9 декабря 2023 г. 14:55
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
9 декабря 2023 г. 16:37
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
9 декабря 2023 г. 13:04
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
9 декабря 2023 г. 14:27
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
9 декабря 2023 г. 17:55
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
9 декабря 2023 г. 11:29
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
9 декабря 2023 г. 16:03
Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело
20 ноября 2023 г. 8:37
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
15 ноября 2023 г. 4:00
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
17 ноября 2023 г. 1:40
Даулет Турлыханов – герой своего времени
17 ноября 2023 г. 20:58
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
24 ноября 2023 г. 0:00
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
17 ноября 2023 г. 22:23
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
18 ноября 2023 г. 9:48
Даулет Турлыханов защищал честь нации
17 ноября 2023 г. 20:40
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
25 ноября 2023 г. 18:58
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
23 ноября 2023 г. 21:56
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
24 ноября 2023 г. 19:57
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
24 ноября 2023 г. 18:30
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
24 ноября 2023 г. 17:23
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 19:31
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
1 декабря 2023 г. 16:48
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
25 ноября 2023 г. 12:48
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
24 ноября 2023 г. 19:08
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
24 ноября 2023 г. 18:42
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
24 ноября 2023 г. 18:16
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
1 декабря 2023 г. 16:56
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
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Казахстанская правда
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