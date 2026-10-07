$155 млрд инвестиций за семь лет: инвестиционный потенциал Казахстана растет

Издание The World Financial Review опубликовало материал о том, как Казахстан расширяет инвестиционные горизонты за пределами сырьевого сектора, передает Kazpravda.kz

Промышленный рост, $114 млрд иностранных инвестиций за пять лет и оценки международных агентств отражают происходящие изменения в экономике страны.

С момента обретения независимости Казахстан прошёл путь от постсоветской экономики до крупнейшей экономики Центральной Азии. Богатые природные ресурсы сыграли важную роль в этом развитии. Нефтегазовый сектор привлекал иностранный капитал, увеличивал экспортные доходы и обеспечивал финансирование масштабных инфраструктурных проектов. Однако у сырьевой модели развития была и обратная сторона: на протяжении десятилетий экономические показатели страны были тесно связаны с мировыми ценами на сырьё, а зависимость от нефтяных доходов ограничивала возможности для диверсификации.

Касым-Жомарт Токаев обозначил экономическую диверсификацию одним из центральных направлений государственной политики. Развитие обрабатывающей промышленности, модернизация инфраструктуры и расширение частного предпринимательства призваны сформировать новые источники роста и постепенно снизить зависимость страны от сырьевых рынков.

Результаты этих изменений уже отражаются в экономических показателях. По итогам 2025 года ВВП на душу населения превысил $15 000, увеличившись за семь лет на 52,9%. В 2021–2025 годах валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $114,2 млрд, а за семь лет — с 2019 по 2025 год — достиг $155,8 млрд.

Для международного бизнеса Казахстан постепенно расширяет своё инвестиционное предложение. Традиционные преимущества — мощная ресурсная база и расположение между крупнейшими рынками Евразии — сегодня дополняются растущим внутренним рынком, новыми производственными мощностями, а также развитием логистической и цифровой инфраструктуры.

Международные оценки: устойчивый рост и инвестиционный кредитный рейтинг

Экономические перспективы Казахстана отражаются в оценках международных финансовых институтов и ведущих рейтинговых агентств.

В сентябре 2026 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики Казахстана на уровне 4,7% в 2026 году и 4,5% в 2027 году. При этом банк указывает на риски, связанные с перебоями в экспорте нефти, внешним спросом и динамикой сырьевых рынков.

Азиатский банк развития (АБР) также ожидает сохранения положительной динамики экономики. Согласно его прогнозу, ВВП Казахстана вырастет на 4,8% в 2026 году и на 4,5% в 2027 году. В совокупности оценки двух международных институтов указывают на экономический рост примерно на уровне 4,5–5% в течение ближайших двух лет.

Суверенные кредитные рейтинги Казахстана являются ещё одним фактором, важным для международных инвесторов.

В августе 2026 года S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный рейтинг страны с BBB− до BBB со стабильным прогнозом. Агентство отметило устойчивость экономики Казахстана в условиях глобальной неопределённости, значительные внешние резервы и ожидания дальнейшего сокращения ненефтяного бюджетного дефицита. S&P прогнозирует рост реального ВВП Казахстана на 5,1% в 2026 году и примерно на 4% в среднесрочной перспективе

Fitch Ratings также подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом. Среди факторов, поддерживающих кредитоспособность страны, агентство отмечает значительный объём чистых внешних активов и относительно низкий уровень государственного долга. Fitch ожидает, что транспорт, обрабатывающая промышленность и сектор услуг продолжат поддерживать экономическую активность в среднесрочной перспективе.

В совокупности эти оценки формируют целостную картину экономического развития Казахстана: прогнозируемый рост сочетается с инвестиционным кредитным рейтингом и значительными финансовыми резервами. Для иностранных компаний такие показатели имеют значение при оценке страновых рисков и планировании долгосрочных проектов.

Промышленная диверсификация расширяет возможности для инвестиций

Одним из наиболее заметных направлений экономических изменений является развитие обрабатывающей промышленности. Её доля в экономике Казахстана уже превысила долю горнодобывающей отрасли, что свидетельствует о постепенном изменении структуры производства.

За последние семь лет в стране было запущено 625 новых промышленных предприятий, создано почти 62 000 рабочих мест. Развитие обрабатывающего сектора создаёт дополнительные возможности для международных компаний, заинтересованных в локализации производства, поставках оборудования и интеграции в региональные производственные цепочки.

Автомобильная промышленность стала показательным примером промышленной трансформации. За семь лет в Казахстане было произведено почти 800 000 автомобилей. Расширение производственных мощностей поддерживалось запуском крупных проектов KiaQazaqstan и AstanaMotors Manufacturing Kazakhstan. Развитие автомобильной отрасли, в свою очередь, создаёт условия для привлечения производителей комплектующих, поставщиков оборудования и технологических компаний. По мере роста производственных мощностей появляются возможности для углубления локализации и развития смежных отраслей.

Значительным потенциалом для международного бизнеса обладает и агропромышленный сектор. За семь лет валовая продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства выросла в реальном выражении на 24%, а в денежном выражении — с 5,2 трлн до 9,8 трлн теңге. Рост производства расширяет возможности для инвестиций в переработку сельскохозяйственной продукции, хранение, логистику, сельскохозяйственную технику и внедрение современных технологий. Сегодня бизнес, в том числе международный, заинтересован не только во внутреннем рынке Казахстана, но и в возможности создавать ориентированные на экспорт производства.

Одновременно с модернизацией промышленности расширяются внутренний рынок и предпринимательская база. За последние семь лет занятость в малом и среднем бизнесе увеличилась на 31,3%, достигнув 4,5 млн человек в 2025 году. Этот рост был обеспечен увеличением числа индивидуальных предпринимателей и малых компаний.

Развитие предпринимательского сектора означает больше возможностей для формирования локальных цепочек поставок, поиска партнёров и выхода на внутренний рынок. А увеличение масштабов экономики создаёт дополнительный спрос на оборудование, технологии, финансовые и профессиональные услуги.

Строительная отрасль является одним из показателей развития внутреннего рынка. За семь лет в Казахстане было введено в эксплуатацию 118,3 млн квадратных метров жилья. Расширение строительства формирует спрос на строительные материалы, инженерное оборудование, современные технологии и сопутствующие услуги.

Развитие предпринимательства остаётся одним из приоритетов экономической политики Токаева. Курс президента предусматривает защиту частной собственности, развитие конкуренции, сокращение административных барьеров и уменьшение участия государства в экономике. Реализация этих целей имеет значение для дальнейшего привлечения частного капитала и формирования более конкурентной деловой среды.

Транспортная инфраструктура в евразийской торговле

Расположение Казахстана между крупнейшими экономическими центрами Евразии приобретает всё большее значение по мере развития транспортной инфраструктуры и расширения внешнеторговых связей.

За последние семь лет в стране было построено и отремонтировано 36 300 км автомобильных дорог, а также построено и модернизировано около 5 000 км железнодорожных путей. Кроме того, завершены строительно-монтажные работы на 110 железнодорожных станциях.

Развитие транспортной сети укрепляет роль Казахстана как транзитно-логистического хаба. Для международных компаний это создаёт условия для размещения распределительных центров, организации региональных поставок и интеграции казахстанского производства в международные цепочки создания стоимости.

Инфраструктурные изменения сопровождаются расширением внешнеэкономической деятельности. В 2025 году внешнеторговый оборот Казахстана товарами и услугами превысил $170 млрд, увеличившись за пять лет на 40,5%.

Транспортная связанность становится одним из направлений международного инвестиционного сотрудничества. В 2026 году Казахстан и ЕБРР подписали новое пятилетнее соглашение, рассчитанное до 2030 года. Оно предусматривает совместную работу по развитию частного сектора, устойчивой инфраструктуры, цифровизации, финансового рынка и укреплению роли Казахстана как регионального торгово-логистического хаба.

Сочетание развивающейся транспортной инфраструктуры и растущих торговых потоков открывает возможности в сфере логистики, складирования, транспортных услуг и экспортно-ориентированного производства.

Цифровизация и человеческий капитал как долгосрочные преимущества

Наряду с промышленностью и инфраструктурой Казахстан развивает цифровую среду и систему подготовки кадров. Эти направления становятся всё более важными для международных компаний, заинтересованных в размещении технологических производств, сервисных центров и других проектов, требующих квалифицированных специалистов.

В стране более 90,3% государственных услуг предоставляются в электронном виде. Число видов электронных услуг увеличилось с 657 в 2021 году до 1 333 в 2026 году. Доступ к интернету имеют 97,5% населения.

Расширение цифровых государственных услуг создаёт основу для более простого взаимодействия бизнеса с государственными органами. Высокий уровень интернет-доступа, в свою очередь, открывает возможности для развития электронной коммерции, финтеха и цифровых сервисов.

Кроме того, для страны с огромной территорией и относительно низкой плотностью населения перевод государственных услуг в онлайн имеет не только технологическое, но и экономическое значение. Цифровизация сокращает расстояние между гражданами, бизнесом и государством и снижает стоимость доступа к услугам.

Прорыв Казахстана в сфере цифровизации стал хорошим примером для других стран: Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) поставила Казахстан на 10-е место в мире по показателю «Онлайн-сервисы правительства» в рейтинге Global Innovation Index 2025. ВОИС относит цифровые государственные услуги к числу наиболее сильных инновационных показателей страны.

Экономическая модернизация также требует качественного обновления человеческого капитала. Новая стратегия развития Казахстана учитывает этот фактор, делая его одним из приоритетов. Страна увеличивает инвестиции в образование и научные исследования. Внутренние расходы на НИОКР выросли с 42,3 млрд теңге в 2019 году до 252,5 млрд теңге в 2025 году.

Развивается и международное сотрудничество в сфере высшего образования: в стране открыто 32 филиала зарубежных университетов и реализуются другие формы стратегического партнёрства с иностранными вузами. В долгосрочной перспективе это создаёт основу для привлечения инвестиций в более технологичные и наукоёмкие сектора экономики.

Новый этап инвестиционного развития

Экономическая трансформация последних лет постепенно расширяет инвестиционные возможности Казахстана за пределами традиционного сырьевого сектора. Развитие обрабатывающей промышленности, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и цифровых услуг открывает новые направления для международного капитала.

Дополнительным фактором становится изменение структуры внешних обязательств экономики. За пять лет отношение внешнего долга к ВВП снизилось с 83,1% до 59,4%, что свидетельствует о снижении относительной долговой нагрузки.

Конечно, переход к более диверсифицированной экономической модели остаётся долгосрочной задачей. Она находят отражение и в международном сотрудничестве Казахстана. Новая Страновая рамочная программа Всемирного банка на 2026–2031 годы предусматривает развитие инфраструктуры, повышение экономической устойчивости и создание более благоприятных условий для формирования производительного и инновационного частного сектора. Одним из ключевых приоритетов является расширение участия частного капитала и снижение зависимости экономического роста от добывающих отраслей.

Экономический курс Казахстана направлен именно на решение этих задач. От дальнейшей реализации этой политики будет зависеть, насколько эффективно страна сможет использовать накопленный ресурсный и инвестиционный потенциал для развития новых отраслей, повышения конкурентоспособности и расширения международного экономического сотрудничества.