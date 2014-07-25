157 км дороги "Западная Европа – Западный Китай" откроют к концу 2014 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на вице-министра транспорта и коммуникаций Казахстана Мереке Пшембаева.

"С 2010 по 2013 год были завершены работы и открыто движение на 1 727 километрах автодороги "Западная Европа – Западный Китай". Ожидается, что к концу текущего года движение будет открыто еще на 157 километрах", – сказал Мереке Пшембаев, выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Он отметил, что общая протяженность коридора – 2 452 км, работа ведется в 5 регионах страны. "Сегодня на этом проекте работы ведутся на общей протяженности 1 445 километров, охвачено работой порядка 35 тысяч человек, полностью работы ведутся", – добавил Пшембаев.

"В Жамбылской области работы ведутся на участке между Шымкентом и Таразом, на границе. В данной местности у нас впервые в Казахстане на границе будет построен тоннель, там ведет работы иранская компания, и мы решили там провести тоннель. По Жамбылской области идет завершение участка дороги обхода населенного пункта Коргай, в этом году тоже эти работы завершаем. Идет к логическому завершению строительство дороги Алматы – Хоргос", – отметил вице-министр.

Напомним, проект "Западная Европа – Западный Китай" осуществляют сразу несколько стран. Магистраль должна улучшить транспортные связи между Европой и Азией, а также существенно облегчить импорт товаров из Китая. Строительство дороги началось в 2008 году. Окончание строительства планируется не раньше 2019 года. Общая длина трассы составляет 8 445 километров. Длина казахстанского отрезка магистрали составляет 2 500 километров.