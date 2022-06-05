Общество
16 часов продлится масштабный телемарафон по референдуму в Казахстане
Муканова​ ​Асель
корреспондент

Телерадиокорпорация «Казахстан» в 9 утра начала онлайн-марафон «РЕФЕРЕНДУМ», куда приглашены свыше 1200 гостей и более 300 спикеров - депутаты, политологи, представители общественных организаций, молодежные активисты, а также представители культуры, спорта, журналисты и блогеры. 

Марафон будут вести 23 известных телеведущих.

В режиме реального времени процесс голосования будут обсуждать и мониторить эксперты и наблюдатели, ожидаются прямые подключения с избирательных участков страны.

Первыми спикерами телемарафона стали представители МИДа и Генпрокуратуры. 

Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко сообщил, что в Казахстане работают 272 наблюдателя от 10 организаций и 25 стран, а также 215 иностранных журналистов. 

По словам представителя Генпрокуратуры Азамата Сергазина, на данный момент каких-либо нарушений не установлено. 

- В соответствии с Конституцией органами прокуратуры принимаются все необходимые меры по обеспечению законности проведения референдума. Все мероприятия по его подготовке прошли в соответствии с Конституционным законом «О республиканском референдуме». Со дня объявления референдума в органы прокуратуры поступило всего 18 обращений, но ни одно из них не касается каких-либо нарушений законодательства о референдуме. Все они были направлены по компетенции в уполномоченные органы, - сказал Азамат Сергазин.

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