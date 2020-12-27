16 человек из застрявших на трассе в мороз машин эвакуировали спасатели в ВКО

В ночь на 27 декабря спасатели эвакуировали 14 человек из микроватобуса, застрявшего на трассе в мороз ниже минус 30 градусов, а также и двух человек из заглохшего автомобиля "КамАЗ", передает Kazpravda.kz
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Как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, рейсовый микроавтобус "Газель", в котором ехали 14 человек, из-за поломки застрял на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" в 30 км от города Аягоза. Пассажиры позвонили на номер "112" и попросили помощи.
"Прибывшие на место сотрудники пожарной части №22 забрали из сломанного микроавтобуса граждан, а также эвакуировали из находившегося рядом грузового автомобиля "Камаз" двух водителей. Всех граждан спасатели доставили в город Аягоз, разместили в здании местной ДЮСШ. "Газель» с водителем была отбуксирована попутным транспортом в город Аягоз», - пояснили в ДЧС ВКО.
Спасатели напоминают, что отправляясь в дальнюю дорогу за пределы населенных пунктов необходимо узнать о состоянии дорог по мобильному приложению "Дармен" и сообщить о своем маршруте и планируемом возвращении родственникам, а также необходимо проверить техническое состояние транспортного средства. Необходимо оборудовать автомобиль фонариком, медицинской аптечкой, тросом, возьмите теплые вещи, заранее зарядите аккумулятор автомобиля.