16 человек погибли в ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург

Происшествия
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16 человек погибли в результате крупной аварии в Мойынкумском районе Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал 24.kz.

По информации областного управления здравоохранения Карагандинской области, на месте пожара в результате аварии были обнаружены 14 обугленных тел, еще двое пассажиров позже скончались в больнице города Приозерска, куда их и еще четверых пострадавших доставили медики.

Сообщается, что ДТП произошло 19 апреля на 487-м километре автодороги Алматы – Екатеринбург.

Подробности аварии выясняются.

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