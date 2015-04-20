16 человек погибли в ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург

16 человек погибли в результате крупной аварии в Мойынкумском районе Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на телеканал 24.kz
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По информации областного управления здравоохранения Карагандинской области, на месте пожара в результате аварии были обнаружены 14 обугленных тел, еще двое пассажиров позже скончались в больнице города Приозерска, куда их и еще четверых пострадавших доставили медики.
Сообщается, что ДТП произошло 19 апреля на 487-м километре автодороги Алматы – Екатеринбург.
Подробности аварии выясняются.