16 человек пострадали при взрыве в бане в Улытауской области

Газовый баллон взорвался в бане в Улытауской области. Пострадали 16 человек, 1 из них – в тяжелом состоянии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Фото: пресс-служба МЧС РК

27 декабря в поселке Атасу Жанааркинского районе в отдельно стоящей бане на территории частного жилого дома взорвался газовый бытовой баллон. От взрыва на площади 100 квадратных метров разрушилась и частично загорелась кровля бани. Огнеборцы сумели быстро локализовать пламя.

«По предварительным данным, в доме где произошло происшествие, проводился поминальный обед. В результате взрыва пострадали 16 человек, 8 из них госпитализированы, 1 находится в тяжелом состоянии. 8 человек отпущены домой, так как при медицинском осмотре показаний для госпитализации не выявлено», – проинформировали в МЧС.

На месте работают 6 человек и единица техники пожарной части 6 поселка Атасу.

Причина и обстоятельства взрыва устанавливаются.

«По предварительным данным, была грубо нарушена техника безопасности – газовый баллон был занесен с мороза в помещение и установлен для отогрева возле отопительного прибора», – отметили в министерстве.