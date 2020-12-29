16 кульсаринцев отравились доставленными на дом суши

Происшествия
В городе Кульсары стало известно о массовом отравлении суши. В Жылыойскую центральную районную больницу госпитализировано 16 местных жителей с пищевым отравлением, сообщает Azh.kz.
В пресс-службе областного управления здравоохранения проинформировали, что в больницу поступило 16 кульсаринцев. Их опросили и выяснилось, что все они заказывали суши с доставкой на дом в одном и том же городском кафе.
Состояние госпитализированных оценивается как "средней степени тяжести". Симптомы – диарея, повышенная температура, тошнота, рвота и общая слабость.
По данному факту проводят проверку правоохранительные органы.
В самом кафе приостановлены приготовление и выдача блюд. Готовятся материалы в суд о приостановлении его деятельности.
В пресс-службе областного управления здравоохранения проинформировали, что в больницу поступило 16 кульсаринцев. Их опросили и выяснилось, что все они заказывали суши с доставкой на дом в одном и том же городском кафе.
Состояние госпитализированных оценивается как "средней степени тяжести". Симптомы – диарея, повышенная температура, тошнота, рвота и общая слабость.
По данному факту проводят проверку правоохранительные органы.
В самом кафе приостановлены приготовление и выдача блюд. Готовятся материалы в суд о приостановлении его деятельности.