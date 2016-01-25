16 лет реставрировали артефакты III века до н.э. казахстанские специалисты
Артефакты III века до нашей эры в течение 16 лет восстанавливали специалисты под руководством Крыма Алтынбекова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "МИР24".
Находки, среди которых лисья шуба, головной убор, чулки сакского всадника, были обнаружены на раскопках в различных районах Казахстана и были очень хрупки для работы с ними. Некоторые артефакты ученые нашли в грязевой массе одного из курганов еще 16 лет назад. Привезенные в Алматы, они выглядели как комья земли.
Для реставрации специалистам пришлось разработать специальные химические растворы. Они помогают восстановить материалы из дерева и ткани.
"Органика очень хрупкая, нежная, подвергается быстрому разрушению ,поскольку ее любят и бактерии, они съедают химические включения, которые в почве присутствуют. При наличии влаги и тепла начинает подниматься температура и начинается химический процесс, который его разрушает", – пояснил руководитель научно-реставрационной лаборатории Крым Алтынбеков.
Утраченный облик обрели более 400 мелких поделок и украшений. Все эти находки реставраторы скоро передадут в музеи Казахстана. К примеру, украшения на седле – мифические животные в виде кожаных и деревянных элементов сейчас можно рассмотреть только с помощью увеличительного стекла, так как сохранились лишь маленькие фрагменты этих рисунков.
"Там техника обработки – валяние войлока разных цветов, и по краям идет вышивка. Такой технологией до сих пор занимаются в аулах казахи. Эта культура напрямую связана с нашей современной культурой, которая, конечно, мало сохранилась, только в сельской местности", – сказал ученый.