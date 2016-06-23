16-летний подросток погиб под колесами тепловоза на юге Казахстана

16-летний подросток погиб под колесами тепловоза в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на 1tv.kz
.
"Несчастный случай произошел из-за невнимательности школьника. Он не соблюдал правила безопасности", – передает телеканал.
Известно, что от полученных травм подросток скончался на месте. Ведется расследование.
С начала года на железнодорожных станциях РК за переход в неустановленном месте были привлечены к административной ответственности более 12 тысяч человек.