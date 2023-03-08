16-летняя девушка пропала в Актау

Она вышла из дома и пропала без вести.

Фото: foto-ram.ru

О пропаже 16-летней Гулзамиры Ыбырай в Актау сообщили волонтеры, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

Волонтеры просят подключиться к поискам пропавшей девушки всех, кто может.

16-летняя Гулзамира Ыбырай вышла из дома в 4-м микрорайоне. Больше она на связь с родными не выходила.

Девушка была одета в коричневую куртку, черные джинсы и белую шапку.

Рост: 150-155 см, среднего телосложения, глаза карие.

Желающие помочь в розыскных работах могут позвонить по номеру: +7 700 499 7292.