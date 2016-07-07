16-летняя жительница Костаная планировала попутешествовать с поддельным паспортом

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В аэропорту Костаная задержана 16-летняя девушка, пытавшаяся по поддельному паспорту добраться до Одессы, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.
Сообщение в линейный отдел полиции поступило от сотрудников Пограничной службы, которые задержали подростка в пункте пропуска "Костанай". При прохождении паспортного контроля она предъявила паспорт на имя гражданки Казахстана 1996 года рождения.
Несовершеннолетнюю доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
Полицейские установили, что она, предъявив в ЦОНе Костаная удостоверение личности гражданки 1996 г.р., получила паспорт с ее данными, но со своей фотографией.
Ко всему прочему выяснилось, что девочка не предупредила родителей о своей поездке.
В результате родителей неудавшейся путешественницы привлекли к административной ответственности за нахождение несовершеннолетней в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей. Вдобавок полиция возбудила дело по двум статьям Уголовного кодекса – "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Использование заведомо подложного документа".