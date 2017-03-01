16 млн тенге присвоила бухгалтер сельской школы в ВКО на лечение родных

Происшествия
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В ВКО бухгалтер сельской школы присвоила 16 миллионов из бюджета для лечения матери и сестры, больных раком, передает Kazpravda.kz со ссылкой на yk-news.kz.

В одном из сел Глубоковского района бухгалтер из-за тяжелой болезни матери и сестры пользовалась школьным бюджетом на протяжении четырех лет. Излишки в казне образовывались из-за временной нетрудоспособности сотрудников, наличия вакантных должностей и разницы в стаже. Остаток средств в конце каждого месяца женщина переводила себе на карту, а затем обналичивала. За указанный срок она присвоила свыше 16 миллионов тенге.

Хищения вскрылись после аудиторской проверки.

В суде обвиняемая полностью признала свою вину. Она пояснила, что на преступление пошла из-за тяжелых семейных обстоятельств: у ее матери был диагностирован рак легких, а у сестры – рак печени. На лечение требовались большие деньги.

За присвоение вверенного чужого имущества суд приговорил женщину к шести годам заключения с конфискацией. По амнистии срок сократили до трех лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

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