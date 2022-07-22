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Экономика
16 участков для добычи углеводородов передали в пользование за 21 млрд тенге в Казахстане

В Казахстане прошел очередной электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

"Аукцион проходил по 17 участкам недр, по итогам которого по 16 участкам недр определены победители аукциона, по 1 участку недр аукцион не состоялся в связи с отсутствием зарегистрированных в день проведения аукциона участников. Сумма стартового размера подписных бонусов по 16-и участкам составила порядка 2,3 миллиарда тенге. По итогам аукциона общая сумма предложенного подписного бонуса составила более 21 миллиарда тенге", – говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 100 Кодекса РК "О недрах и недропользовании" победителем аукциона становится участник, предложивший наибольший размер подписного бонуса, который в течение двадцати рабочих дней со дня опубликования итогов аукциона:

1) уплачивает подписной бонус;

2) направляет в компетентный орган подтверждение оплаты подписного бонуса и подписанный со своей стороны контракт на разведку и добычу или добычу углеводородов, разработанный в соответствии с типовым контрактом на разведку и добычу или добычу углеводородов, утверждаемым компетентным органом.

Ссылка на результаты электронного аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам: https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/documents/details/328584?lang=ru.

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