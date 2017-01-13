16 января в Казахстане отменят "желтый" уровень террористической опасности

Общество
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Ксения Воронина
Антитеррористический центр Республики Казахстан уведомляет об отмене с 16 января 2017 года действия умеренного ("желтого") уровня террористической опасности на территории всей страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антитеррористический центр РК.

Решение принято Председателем Комитета национальной безопасности в соответствии с требованиями Указа Президента "Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма" от 9 августа 2013 года № 611.

Напомним, что 18 июля в Алматы произошло вооруженное нападение на Алмалинское районное управление внутренних дел ДВД. В связи с этим был объявлен наивысший   - "красный" уровень террористической опасности, который к вечеру сменили на умеренный "желтый". Временно была приостановлена работа банков, предприятий, детских садов, а также других заведений с массовым скоплением людей.

Данное ЧП Президент страны назвал терактом. Также Глава государства выразил соболезнование семьям погибших, поручил оказать им всю необходимую помощь и дал ряд конкретных поручений главам министерств и ведомств.

Позже главы Комитета нацбезопасности и Министерства внутренних дел в ходе оперативного заседания Совета безопасности под председательством Главы государства сообщили о личности нападавшего в Алматы. Им оказался уроженец Кызылординской области Руслан Кулекбаев. Выяснилось, что в ночь перед нападением он совершил убийство женщины – гражданки Узбекистана. По данному инциденту был задержан еще один мужчина, считавшийся подельником преступника, однако он оказался заложником Кулекбаева.

По сообщению министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова, мотивом преступления стала месть полицейским.

Руслан Кулекбаев был приговорен к смертной казни. Напомним, что в Казахстане действует мораторий на смертную казнь.

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