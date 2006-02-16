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16.02.2006
Конкурсы
16 февраля 2006 г. 0:00
87
Конкурсы на 16.02.2006 -
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02:30
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
17:47
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
00:00
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
00:30
Вы сапожник? Нет, я повар!
02:00
У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык
01:30
Учитель казахского языка Татьяна Любина старается привить ученикам любовь к языку Абая и Мукагали
01:00
Лиза Литвиненко выбрала Магжана Жумабаева
03:00
Копают там, где можно и нельзя
03:30
В Алматинской области введен режим повышенной готовности к паводкоопасному периоду
04:30
Наказание или пытка?
04:00
На правах рекламы
08:04
Вице-премьер поручила полностью перезагрузить систему медстрахования
08:22
Дуйсенова: Эпидемия кори показала низкий уровень работы СЭС и контроля со стороны Минздрава
00:00
Зимы последний отголосок
02:30
Путь к крепкому здоровью и благополучию
06:00
Посвящение маэстро
10:10
НАСА: американский аппарат Odysseus успешно приземлился на Луну
10:12
Распространение кори среди детей ВОЗ связала с пандемией COVID-19
00:30
Первый трофей сезона
16:04
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
16 февраля 2024 г. 3:00
Ответственность перед предками и потомками
21 февраля 2024 г. 6:00
Академия наук: миссия выполнима
16 февраля 2024 г. 2:30
Казахстан глазами американца в начале XX века
16 февраля 2024 г. 17:42
Алексей Навальный скончался в колонии
17 февраля 2024 г. 19:06
Детский сад горел в Семее
16 февраля 2024 г. 19:58
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
16 февраля 2024 г. 18:52
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
16 февраля 2024 г. 19:37
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
16 февраля 2024 г. 18:43
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
16 февраля 2024 г. 19:20
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
16 февраля 2024 г. 16:59
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
19 февраля 2024 г. 2:00
Какого цвета «честный» мед?
17 февраля 2024 г. 18:45
Астана и Бухарест будут развивать потенциал Транскаспийского маршрута
16 февраля 2024 г. 18:19
Укравшего бывшую девушку парня задержали в Астане
16 февраля 2024 г. 15:38
О личности Бердибека Сапарбаева поговорили на конференции в Астане
16 февраля 2024 г. 17:26
«В первую очередь он был кризис-менеджером» – вице-премьер о Сапарбаеве
17 февраля 2024 г. 10:00
Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе
16 февраля 2024 г. 16:15
Посевы пшеницы и ячменя сократят этой весной в Казахстане
17 февраля 2024 г. 14:27
Суд обязал Трампа выплатить более 350 млн долларов
17 февраля 2024 г. 10:23
За сутки в Алматы отменено 5 и задержано 60 авиарейсов
2 февраля 2024 г. 20:35
Зеленский позвонил Токаеву
29 января 2024 г. 6:00
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
24 января 2024 г. 0:30
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
2 февраля 2024 г. 19:42
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
2 февраля 2024 г. 18:41
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
7 февраля 2024 г. 18:20
Назначен заместитель управделами президента
2 февраля 2024 г. 19:03
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
27 января 2024 г. 12:00
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
9 февраля 2024 г. 12:58
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
2 февраля 2024 г. 20:13
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
25 января 2024 г. 8:12
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Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
2 февраля 2024 г. 19:27
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1 февраля 2024 г. 10:36
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Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
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15 февраля 2024 г. 3:00
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